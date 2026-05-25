China hace historia en movilidad con el Land Aircraft Carrier, su primer vehículo volador de producción masiva. | Foto: Autocar/mejorado con IA

China hace historia en movilidad con el Land Aircraft Carrier, su primer vehículo volador de producción masiva. | Foto: Autocar/mejorado con IA

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China marcó un hito global en movilidad tras el inicio de la fase industrial del Land Aircraft Carrier, su primer vehículo volador de producción masiva, por menos de 2 millones de yuanes, aproximadamente US$290.000. Desarrollado por una filial de la automotriz eléctrica Xpeng, este modelo combina capacidades terrestres y aéreas en un solo producto, con la expectativa de producir 10.000 unidades anuales. El ensamblaje de los componentes y de sus módulos aéreos se concentra en la planta de Guangzhou, ubicada en el sur del país asiático.

La vanguardista factoría ya completó su primera pieza, un logro que consolida una metodología de construcción inédita en el mercado automotor y aeronáutico. Al respecto, la firma anunció: "El primer avión ha salido de la moderna línea de fabricación de coches voladores, validando el primer sistema de manufactura inteligente de este tipo en el mundo".

¿Qué tecnologías definen al revolucionario coche volador de China?

El Land Aircraft Carrier destaca como un vehículo modular que fusiona un chasis terrestre con un componente aéreo totalmente eléctrico de despegue y aterrizaje vertical. Esta propuesta se compone de una plataforma matriz de seis ruedas y tracción integral. Dicha base funciona tanto para la conducción en carretera como para almacenar de forma segura la unidad de vuelo.

De acuerdo con los datos técnicos de la empresa, la estructura alberga de cuatro a cinco pasajeros. Su sistema de propulsión eléctrica con range extender garantiza una autonomía combinada que supera los 1.000 kilómetros entre trayectos superficiales y aéreos, cifra que posiciona a este modelo híbrido a la vanguardia del sector automotor.

Por su parte, el módulo de vuelo consiste en un dispositivo eVTOL que incorpora seis rotores y una arquitectura de fibra de carbono para maximizar la ligereza y la eficiencia. El mecanismo admite operaciones manuales o autónomas mediante controles intuitivos, lo que simplifica la experiencia para tripulantes sin conocimientos previos de pilotaje.

¿Cuándo estará disponible el auto volador Land Aircraft Carrier y de qué manera opera?

El coche basa su operatividad en la división en dos componentes independientes que se ensamblan según el requerimiento del usuario. La sección terrestre funciona como un transporte eléctrico convencional con aptitudes todoterreno, mientras que la cabina aérea se despliega para efectuar trayectos verticales y retorna a la plataforma con el fin de recargar su energía.

La columna vertebral de este ecosistema tecnológico es una batería de aviación de alta energía con certificaciones tanto para automoción como para estándares aeronáuticos. Este componente garantiza un salto cualitativo en protección y eficiencia para un vehículo híbrido que fusiona de forma inédita ambas industrias.

Respecto a su comercialización, el fabricante acumula más de 7.000 reservas y prevé comenzar las primeras entregas a clientes en 2026. El lanzamiento oficial ocurrirá tras obtener las validaciones de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) junto con los permisos reglamentarios correspondientes.