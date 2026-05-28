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Encuesta IEP | Keiko Fujimori: 36% y Roberto Sánchez: 30%
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Política

Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%

ENCUESTA IEP. A 10 días de la segunda vuelta, Keiko Fujimori tiene 36% de intención de voto y Roberto Sánchez, 32%. La opción del voto blanco y nulo pierde respaldo, pese a la posición marcada por partidos como El Buen Gobierno. Un 65% ya decidió su voto.

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La última encuesta del IEP muestra cambios notorios respecto de quienes aún no deciden su voto. El sondeo, realizado del 22 al 26 de mayo, reporta que el porcentaje de indecisos se duplicó, del 13% al 26%, respecto de abril.

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Asimismo, el porcentaje de encuestados que optó por el voto blanco o nulo cayó del 24% al 6%.

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Respecto de la intención de voto de los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se ubica por encima con 36% y le sigue Roberto Sánchez con 32%. Según la encuesta de abril —cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales—, la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

Intención de voto en segunda vuelta. Foto: IEP

Intención de voto en segunda vuelta. Foto: IEP

Fujimori en Lima

A nivel de macrozonas, la candidata de Fuerza Popular lidera Lima Metropolitana (51%) y el norte del país (32%). En el ámbito rural registra 21%, mientras que en el centro y sur, 26% y 29%, respectivamente.

En edad, los votantes de entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Quedan por debajo los del rango de 30 a 49 años (32%).

A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí en A/B (50%) y C (40%).

Un 41% de sus posibles electores cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y el 60% se identifica ideológicamente con la derecha.

Intención de votos según segmentos. Foto: IEP

Intención de votos según segmentos. Foto: IEP

Sánchez en el centro y sur

Por su parte, Roberto Sánchez tiene afinidad con los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito rural registra 42% y en el urbano, 31%.

En edad, encuentra un mayor respaldo entre los ciudadanos de 30 a 49 años (34%).

A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).

Un 29% de sus posibles votantes cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda.

Decisión del voto para presidente. Foto: IEP

Decisión del voto para presidente. Foto: IEP

No cambiarán su voto

El 65% de los encuestados ya tiene decidido su voto y no lo cambiará. El mayor porcentaje de este grupo está en Lima Metropolitana (71%).

Un 75% de quienes se consideran de izquierda ya definió su voto y un 71% de los de derecha hizo lo propio.

Finalmente, un 9% cree que podría cambiar de decisión.

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