Política

Elecciones generales 2026: ¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado?

El retorno del congreso bicameral en las elecciones 2026 obliga a distinguir qué funciones tendrá cada cargo. Aunque todos integran el Poder Legislativo, no cumplen el mismo rol ni tienen los mismos requisitos.

Conoce cuál es la diferencia entre estos cargos en las Elecciones Generales 2026. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR

Las elecciones 2026 marcarán el regreso del congreso bicameral en el Perú. Por eso surge una duda clave: ¿cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado? Los tres forman parte del Parlamento, pero cada uno ejerce atribuciones específicas dentro del nuevo esquema de bicameralidad aprobado por reforma constitucional.

En 2026 los ciudadanos no solo votarán por presidente y vicepresidentes. También elegirán a 130 diputados y 60 senadores. Ambos integrarán el Congreso de la República, pero estarán distribuidos en dos cámaras con competencias distintas. Esa división cambia la forma en que se aprueban las leyes y se controla al Ejecutivo.

La reforma que restablece la bicameralidad redefine el equilibrio político. La Cámara de Diputados tendrá funciones de control directo. El Senado asumirá tareas de revisión y nombramientos de altas autoridades. Conocer esta diferencia permite emitir un voto más informado.

¿Qué es un congresista en el nuevo congreso bicameral?

El término congresista es una denominación general. Se utiliza para referirse a cualquier integrante del Congreso de la República. En el esquema de congreso bicameral, tanto el senador como el diputado reciben ese nombre.

En la práctica, el ciudadano elegirá a dos tipos de congresistas. Uno que integrará la Cámara de Diputados y otro que formará parte del Senado. Ambos legislan, fiscalizan y representan a la población, pero desde espacios distintos.

El concepto no desaparece con la bicameralidad. Lo que cambia es la estructura interna. Antes existía una sola cámara. Desde 2026 habrá dos instancias con competencias diferenciadas. Sin embargo, todos seguirán siendo congresistas ante la ley.

¿Qué es un senador y cuáles serán sus funciones?

El senador integrará la cámara alta del congreso bicameral. Estará conformada por 60 miembros. Para postular se exige tener al menos 45 años, salvo excepciones previstas en la norma, y ser peruano de nacimiento.

Su principal tarea será revisar las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados. Podrá ratificarlas, modificarlas u observarlas. Sin su visto bueno, una norma no quedará lista para su promulgación.

Además, el Senado tendrá atribuciones clave. Elegirá al defensor del Pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Designará al contralor general. Ratificará al superintendente de la SBS y al presidente del BCRP. También autorizará los viajes del jefe de Estado al extranjero. A diferencia de la Cámara de Diputados, no podrá ser disuelto.

¿Qué es un diputado y qué papel cumplirá?

El diputado formará parte de la cámara baja. Estará integrada por 130 representantes. Para postular se requiere tener mínimo 25 años y ser peruano de nacimiento.

La Cámara de Diputados iniciará el trámite de los proyectos de ley. Allí se debatirán y votarán las propuestas antes de enviarlas al Senado. Este espacio concentrará el primer filtro político de cada iniciativa.

También tendrá funciones de control político. Podrá interpelar y censurar ministros. Tendrá la facultad de otorgar o negar el voto de confianza al Consejo de Ministros. Podrá crear comisiones investigadoras sobre temas de interés público. Su rol estará más vinculado a la fiscalización directa del Ejecutivo.

¿Cómo funcionará el congreso bicameral desde 2026?

El congreso bicameral operará en dos etapas. Primero, la Cámara de Diputados debatirá y aprobará los proyectos. Luego, el Senado evaluará el texto. Si introduce cambios, la propuesta regresará a Diputados para una nueva revisión.

Este sistema busca generar doble control. Una cámara representa de manera más inmediata a la ciudadanía. La otra cumple una función de revisión técnica y política. El objetivo declarado es evitar normas improvisadas o aprobadas sin suficiente debate.

La reforma constitucional N.º 31988 establece este modelo y delimita las competencias de cada cámara. También permite que candidatos a la Presidencia postulen de manera simultánea al Senado o a Diputados. Con la bicameralidad, el Congreso tendrá mayor peso en la gobernabilidad del próximo quinquenio. En un escenario de fragmentación política, la coordinación entre ambas cámaras será decisiva.

