Juntos por el Perú: equipo ecónomico reitera ante prensa internacional que subirán el sueldo mínimo

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El equipo técnico de Juntos por el Perú ofreció una exposición ante la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP). Durante la conferencia, el equipo liderado por Pedro Francke y Óscar Dancourt reiteró su intención de incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV). Según sus estimaciones, el salario mínimo debería elevarse hasta S/1.500.

De acuerdo con el diagnóstico planteado por los especialistas en economía de Juntos por el Perú, el hecho de que existan 9 millones de personas en condición de pobreza obliga a priorizar medidas orientadas a “mantener baja la inflación, sostener un crecimiento económico alto y, sobre todo, reducir sustancialmente el nivel de pobreza”. Asimismo, señalaron que, bajo su análisis, el contexto internacional no resulta favorable para la economía peruana.

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La propuesta de elevar el salario mínimo forma parte de los principales ejes planteados por Juntos por el Perú para enfrentar la desaceleración de la economía nacional. Entre las otras medidas mencionadas figuran el uso del Fondo de Estabilización de los Combustibles y la ampliación de programas sociales como Juntos y Pensión 65.

El equipo económico también abordó el tema de la formalización minera. Ante la prensa extranjera, sus integrantes señalaron que una de sus prioridades será facilitar la formalización de los trabajadores mineros. Además, indicaron que una de las medidas que evalúan para promover la inversión privada en este sector consiste en reducir los plazos para el inicio de operaciones mineras, pasando de ocho a dos años.