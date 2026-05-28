Precio del dólar hoy, jueves 28 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 28 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,410 la compra y S/3,430 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de mayo?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar hoy, jueves 28 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 28 de mayo
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,418, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.