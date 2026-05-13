Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra un hito histórico en conservación ambiental al reintroducir el guanaco al Parque Nacional El Impenetrable. | Foto: Buenos Aires Ciudad

Argentina logra un hito histórico en conservación ambiental al reintroducir el guanaco al Parque Nacional El Impenetrable. | Foto: Buenos Aires Ciudad

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Argentina alcanzó un hecho histórico en materia de conservación ambiental tras concretar el regreso del guanaco al Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia de Chaco, después de más de un siglo de desaparición regional.

El operativo representa uno de los proyectos de reintroducción de fauna más ambiciosos desarrollados en Sudamérica y marca un avance clave para la recuperación de ecosistemas degradados del Chaco Seco.

La iniciativa fue liderada por Rewilding Argentina junto con la Administración de Parques Nacionales y gobiernos provinciales, mediante una compleja travesía terrestre de más de 3.200 kilómetros desde Santa Cruz hasta el norte argentino.

¿Cómo logró Argentina reintroducir al guanaco tras más de un siglo de extinción regional?

El traslado de los ejemplares requirió años de planificación científica y logística especializada. Los animales fueron seleccionados cuidadosamente en el Parque Patagonia, donde expertos monitorean poblaciones saludables mediante estudios genéticos y controles sanitarios para garantizar que los individuos elegidos pudieran adaptarse correctamente al nuevo entorno chaqueño.

El operativo incluyó técnicas avanzadas de captura, arreo y transporte en remolques especialmente diseñados para proteger el bienestar de los guanacos durante el largo recorrido. Los vehículos contaban con regulación de temperatura, monitoreo permanente y espacios organizados según los grupos sociales de los animales. Una vez en El Impenetrable, los ejemplares atravesaron un período de adaptación progresiva antes de ser liberados por completo en el ecosistema.

¿Por qué el regreso del guanaco es clave para restaurar el ecosistema del Chaco Seco?

Los especialistas explican que el guanaco cumple funciones ecológicas fundamentales que otras especies no pueden reemplazar. Su actividad de pastoreo ayuda a modelar el paisaje, favorecer la diversidad vegetal y disminuir la acumulación de vegetación seca, y así reduce el riesgo de incendios forestales en una región cada vez más afectada por fenómenos asociados al cambio climático.

Además, estos grandes mamíferos contribuyen a dispersar semillas y nutrientes a través de sus desplazamientos, fortaleciendo la regeneración natural de los suelos y la vegetación. También forman parte esencial de la cadena alimenticia del monte chaqueño al servir como presa para depredadores y fuente de alimento para carroñeros. Expertos de Rewilding Argentina advierten que la desaparición histórica de grandes herbívoros provocó una severa degradación ecológica en vastas áreas del norte argentino.