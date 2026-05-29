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¿Cuándo es el Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Se trata de la última fecha en que ambos partidos, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, darán a conocer sus propuestas de gobierno y posturas sobre las principales problemáticas del país en transmisión nacional.

¿Cuándo es el Debate Presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?
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Este domingo 31 se desarrollará el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Es la última fecha en que ambos partidos, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, darán a conocer sus propuestas de gobierno y posturas sobre las principales problemáticas del país.

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Tal como ocurrió con el debate técnico, el debate presidencial será transmitido a nivel nacional en las redes oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

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Fecha y hora del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El enfrentamiento electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el domingo 31 de mayo, a partir de las 8.00 p. m. De acuerdo con lo dispuesto por el JNE, el encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, situado en el distrito de San Borja.

El esquema definido por el JNE establece cuatro ejes temáticos para el debate. Durante la jornada, los candidatos abordarán asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la educación y la salud, así como la economía, el empleo y la lucha contra la pobreza.

Cada segmento se iniciará con una pregunta formulada por la ciudadanía y seleccionada previamente. A partir de ella, los aspirantes dispondrán de un tiempo específico para responder, contrastar ideas y presentar sus propuestas. Además, se aplicará el sistema de bolsón de tiempo, que les permitirá gestionar los minutos asignados a lo largo de sus intervenciones.

PUEDES VER: Encuesta IEP entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%

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Temas del debate presidencial

  1. Seguridad ciudadana
  2. Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
  3. Educación y salud
  4. Economía, empleo y reducción de la pobreza

¿Dónde ver en vivo el debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial convocado por el JNE será difundido tanto por señal abierta como a través de plataformas digitales. La transmisión estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales del organismo electoral, lo que permitirá a la ciudadanía acceder al evento desde teléfonos móviles, computadoras y tabletas.

La actividad marcará uno de los últimos encuentros directos entre los dos aspirantes a la Presidencia antes de la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio.

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