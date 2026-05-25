Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

En 1871, un colono francés partió dejó cinco cabezas de ganado en una tierra estéril y sin ayuda humana. Foto: Canva

En 1871, un colono francés partió dejó cinco cabezas de ganado en una tierra estéril y sin ayuda humana. Foto: Canva

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En la remota isla de Ámsterdam, un pequeño territorio francés perdido en el océano Índico, cinco vacas abandonadas en 1871 lograron sobrevivir durante generaciones en un ambiente hostil. Con el paso de las décadas, aquel reducido grupo llegó a transformarse en una manada salvaje de casi 2.000 animales. Más de un siglo después, un estudio genético publicado en 2024 reconstruyó su sorprendente historia utilizando ADN conservado de ejemplares analizados décadas atrás.

Los resultados dejaron desconcertados a los investigadores. Aunque toda la población surgió a partir de apenas cinco animales, las vacas conservaron una diversidad genética mucho mayor de la esperada.

Las vacas que sobrevivieron en una isla azotada por el viento

La isla de Ámsterdam tiene apenas 54 km² y presenta condiciones difíciles para cualquier animal doméstico. El estudio describe un entorno frío, con fuertes vientos que a veces alcanzan intensidad de huracán y una disponibilidad limitada de agua dulce.

En 1871, un granjero llevó cinco cabezas de ganado con la intención de establecerse en la isla, pero el proyecto fracasó pocos meses después. Las vacas quedaron abandonadas y terminaron adaptándose por su cuenta al territorio volcánico y aislado.

Con el tiempo, el rebaño se convirtió en una de las pocas poblaciones de ganado salvaje bien documentadas del mundo. La manada alcanzó cerca de 2.000 ejemplares en 1952 y volvió a registrar cifras similares en 1988. Incluso después de enfermedades y sacrificios selectivos, los animales continuaron sobreviviendo, algo que despertó el interés de los científicos.

El ADN reveló un origen inesperado

La historia parecía haber terminado en 2010, cuando las últimas vacas fueron sacrificadas para proteger las especies autóctonas de la isla y restaurar el ecosistema. Sin embargo, años antes, algunos investigadores habían conservado muestras biológicas de 18 animales recolectadas en 1992 y 2006.

Gracias a técnicas modernas de análisis genético, los científicos pudieron reconstruir gran parte del genoma del rebaño y compararlo con poblaciones bovinas de distintas regiones del mundo.

Los resultados mostraron que aproximadamente el 75% de la ascendencia del grupo estaba relacionada con ganado europeo, especialmente con animales similares a la raza Jersey. El 25% restante provenía de cebúes del océano Índico, emparentados con reses de Madagascar y Mayotte.

Los investigadores creen que esta mezcla genética fue clave para la supervivencia del rebaño, ya que aportó una diversidad biológica poco habitual en una población fundada por tan pocos individuos. Además, el estudio sugiere que parte del ganado europeo ya estaba adaptado a climas fríos, húmedos y ventosos antes de llegar a la isla.

Más de 130 años después de haber sido abandonadas, las vacas de la isla de Ámsterdam siguen ofreciendo pistas sobre cómo algunos animales pueden resistir condiciones extremas incluso cuando todo parece jugar en su contra.