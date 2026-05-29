Parece inofensivo, pero es uno de los animales más raros de la tierra: pone huevos y tiene un veneno que puede paralizar a un humano

El ornitorrinco, originario de Australia y Tasmania, combina características de distintos animales y es conocido por su veneno, que provoca un dolor extremo en humanos. | Foto: X.com

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A simple vista parece un animal tranquilo e incluso extraño por su apariencia, pero el ornitorrinco es una de las especies más sorprendentes del planeta. Este mamífero semiacuático, originario de Australia y Tasmania, combina rasgos físicos de distintos animales: tiene pico similar al de un pato, cola parecida a la de un castor y patas adaptadas para nadar. Sin embargo, detrás de esa apariencia inofensiva esconde una característica poco conocida: los machos poseen veneno capaz de provocar dolor extremo y, en algunos casos, inmovilizar temporalmente a una persona.

El ornitorrinco, cuyo nombre científico es Ornithorhynchus anatinus, pertenece al grupo de los monotremas, una categoría muy rara dentro de los mamíferos, pues ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas. Esta mezcla única de características lo convirtió durante años en objeto de estudio para científicos de todo el mundo, que siguen investigando su evolución y sus extraordinarias capacidades biológicas.

Los machos poseen espolones venenosos que pueden causar un dolor extremo, aunque no suelen representar una amenaza mortal para los humanos.

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¿Por qué el ornitorrinco es uno de los animales más extraños del mundo?

Una de las particularidades más llamativas del ornitorrinco es su pico ancho y plano, recubierto de piel y equipado con sensores que detectan señales eléctricas bajo el agua. Gracias a esta capacidad, puede localizar pequeños crustáceos, moluscos e insectos acuáticos incluso con los ojos cerrados mientras bucea. Esta forma de electrolocalización es extremadamente rara entre los mamíferos.

También destaca por su reproducción. Las hembras ponen entre uno y cuatro huevos y, tras la eclosión, alimentan a sus crías con leche. Pero hay otro detalle todavía más extraño: no tienen pezones. La leche se libera directamente a través de la piel y las crías la obtienen lamiendo el abdomen de la madre. Por su combinación de rasgos de mamífero, ave y reptil, esta especie es una de las más singulares de la evolución.

Considerado un animal singular en la evolución, el ornitorrinco pone huevos y alimenta a sus crías con leche que libera a través de la piel.

El veneno del ornitorrinco: dolor extremo y efectos que pueden durar semanas

Aunque no suele representar una amenaza directa para las personas, el ornitorrinco macho cuenta con espolones venenosos ubicados en sus patas traseras. Estos están conectados a glándulas que producen una toxina especialmente activa durante la época reproductiva. Su función principal es defensiva y también se relaciona con la competencia entre machos.

El veneno no suele ser mortal para los humanos, pero sí puede provocar un dolor intenso descrito por especialistas como insoportable y resistente incluso a analgésicos fuertes. Además, puede generar inflamación severa, hinchazón, sensibilidad extrema en la zona afectada e incluso dificultades para mover la extremidad durante días o semanas. Precisamente por ese contraste entre apariencia dócil y capacidad venenosa, el ornitorrinco sigue siendo uno de los animales más fascinantes y desconcertantes de la naturaleza.