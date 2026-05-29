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Fuerza Popular y Juntos por el Perú cerrarán sus campañas en Lima el jueves 4 de junio

Juntos por el Perú confirmó que su cierre de campaña se desarrollará en la plaza Dos de Mayo, mientras que el partido naranja anunció que en los próximos días dará más detalles.

Fuerza Popular y Juntos por el Perú cerrarán sus campañas en Lima el jueves 4 de junio
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Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú realizarán sus cierres de campaña nacional en Lima el jueves 4 de junio. Esto, tras su paso por distintas regiones del sur del país, donde Fujimori fue rechazada y Sánchez tuvo mejor llegada.

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Juntos por el Perú confirmó que su cierre de campaña se desarrollará en la plaza Dos de Mayo, mientras que el partido naranja anunció que en los próximos días dará más detalles. Esta última organización descartó que la fecha principal sea el sábado 30, un dato que estuvo circulando en redes sociales.

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Por su parte, Sánchez realiza el cierre de campaña Sur Andino.

El 1 de junio, en Arequipa, acompañará una caminata, será entrevistado por un medio y participará en un mitin. La misma secuencia realizará el 2 de junio en Cusco, en la plaza Túpac Amaru, a las 4.30 p. m.

Posteriormente, el 3 de junio estará en Puno, en lo que significará su última fecha en la zona sur del país.

Roberto Sánchez estuvo en regiones de selva

Esta semana, el candidato de Juntos por el Perú estuvo en Huánuco, región donde centró su discurso en los problemas hídricos. Señaló que un eventual gobierno suyo priorizaría el sistema de agua potable y la modernización de la planta de tratamiento de Cabritopampa.

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Sánchez también se desplazó a Pucallpa. En un mitin desarrollado en la ciudad amazónica, el candidato se refirió a las recientes declaraciones de Miguel Torres —vicepresidente de la plancha de Fuerza Popular—, quien afirmó que la salida de Pedro Castillo del poder fue impulsada por distintos actores políticos, entre ellos el Ministerio Público y el Congreso. Sostuvo que este escenario explica parte del respaldo que lo llevó a la segunda vuelta electoral.

Keiko Fujimori y su rechazo en Huancayo

Esta semana, la lideresa se desplazó por regiones del sur. El 21 de mayo se presentó en Huancayo, región donde recibió un amplio rechazo de parte de la ciudadanía.

Las manifestaciones se concentraron en las calles principales. Incluso, se le impidió el paso a un bus de la orquesta Hermanos Yaipén, agrupación contratada para la actividad proselitista de Fujimori. Sin embargo, pudo realizar su presentación.

Mientras la lideresa realizaba sus actividades de campaña, los agentes de la PNP dispersaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y golpearon a los ciudadanos con sus bastones policiales.

En Arequipa, realizó el jueves un mitin político en un local ubicado cerca del puente Grau, en el centro de la ciudad, en medio de protestas encabezadas por colectivos opositores como Fujimori Nunca Más, Colectivo Sikuris, agrupaciones LGTB, feministas y ciudadanos autoconvocados.

Los manifestantes llegaron con pancartas, peluches en forma de ratas y arengas de “¡Keiko, lárgate de Arequipa!” y “Keiko nunca más”. La movilización, que inicialmente reunió a unas 200 personas, creció hasta alcanzar aproximadamente 700 manifestantes en el óvalo Grau. Durante varios minutos intentaron romper el cordón policial para ingresar al local donde se realizaba el evento de Fuerza Popular, pero los agentes impidieron el acceso. En medio de la tensión, también se registraron cruces de insultos entre protestantes y efectivos policiales.

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