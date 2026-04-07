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Política

Consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa para Elecciones Generales Perú 2026

La ONPE habilitó un enlace oficial para que los ciudadanos conozcan su local de votación y verifiquen si fueron designados como miembros de mesa. El proceso es gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo con internet.

Consulta cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa en estas elecciones. Foto: difusión
Consulta cuál es tu local de votación y si eres miembro de mesa en estas elecciones. Foto: difusión | Foto: Andina

Las Elecciones Generales Perú 2026 se llevarán a cabo el domingo 12 de abril, fecha en la que los peruanos elegirán al presidente y vicepresidente de la República, así como a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Para facilitar la participación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de los ciudadanos una plataforma digital que permite consultar su local de votación y confirmar si serán miembros de mesa.

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Este servicio busca que los electores se informen con anticipación, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando el cumplimiento de sus deberes cívicos. Más de 27 millones de ciudadanos pueden acceder a esta información mediante un proceso simple y seguro, ingresando su número de DNI en el link oficial de la ONPE.

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Elecciones Generales 2026: ¿Dónde es mi local de votación? Link para consulta de ONPE

Para conocer el local donde debes emitir tu voto, la ONPE habilitó la plataforma: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. Allí, los ciudadanos pueden ingresar su número de DNI y obtener la dirección de su local, el pabellón asignado y el número de orden en la lista de electores.

El proceso es gratuito y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Recuerda que las mesas de votación abrirán a las 7.00 a. m. y cerrarán a las 5.00 p. m.

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LINK oficial de ONPE: pasos para ver si eres miembro de mesa

  1. Ingresa al enlace oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/
  2. Digita tu número de DNI de ocho dígitos.
  3. Haz clic en “Consultar” para que el sistema muestre si fuiste elegido miembro de mesa.
  4. Verifica tu rol: titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente, así como el local de votación asignado.

La consulta está disponible desde el 29 de enero, tras el sorteo nacional realizado por la ONPE. Quienes no participaron en el proceso “Elige tu local de votación” recibirán un local asignado automáticamente según la disponibilidad y el distrito registrado en su DNI.

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¿Cuál es el pago para los miembros de mesa?

Quienes cumplan con sus funciones recibirán un pago de S/165, equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Este monto se otorga únicamente si la persona presta el servicio completo, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación.

¿Qué pasa si no me presente como miembro de mesa en mi local de votación?

La legislación electoral peruana establece que tanto titulares como suplentes deben cumplir con su rol el día de las elecciones. Si no se presentan sin una causa justificada, se aplica una multa de S/275, con el fin de asegurar la participación responsable de los ciudadanos en el proceso electoral.

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