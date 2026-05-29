Simulacro Nacional Multipeligro 2026 HOY EN VIVO: últimas noticias, recomendaciones y más sobre la jornada de prevención de este 29 de mayo

El Perú participará en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026 este viernes 29 de mayo a las 10.00 a. m. La jornada busca reforzar las capacidades de preparación y respuesta de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagred), así como de la ciudadanía, mediante acciones prácticas que permitan actuar de manera eficiente y oportuna ante una emergencia real.

Este evento preventivo es denominado multipeligro porque se desarrollará considerando los peligros más recurrentes en cada región, provincia y distrito, como las lluvias intensas, inundaciones, huaicos, heladas, friajes y vientos fuertes, entre otros. En el caso de Lima y Callao, los colegios realizarán simulacros ante sismo y sismo seguido de tsunami, respectivamente.

Últimas noticias del Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Perú 22:30 Más de 9 millones de escolares participarán en el simulacro Más de 9.3 millones de escolares de instituciones educativas públicas y privadas del país participarán este viernes 29 de mayo en el Primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026. En esta actividad, considerada la primera de las tres programadas para este año, también participarán 612 924 docentes, directivos y padres de familia de 87 341 locales educativos a escala nacional. El simulacro se desarrollará en tres horarios: 10:00 a. m., 3 p. m. y 8 p. m. 22:26 Estos son los tres momentos clave de la jornada En el caso del simulacro ante sismo y peligros asociados, debes tener en cuenta estos tres momentos importantes: - Primer momento se iniciará con el sonido de bocinas, campanas, silbatos o sirenas, que representarán la ocurrencia del movimiento telúrico. - Segundo momento, durante los primeros dos minutos, las personas deberán ubicarse en las zonas seguras internas. - Tercer momento, evacuarán hacia zonas seguras externas y puntos de reunión, llevando consigo su Mochila para Emergencias. 22:25 ¿Por qué se eligió esta fecha para el Simulacro Nacional Multipeligro 2026? La actividad se realiza en conmemoración de los 56 años del devastador sismo ocurrido el 31 de mayo de 1970 frente a Chimbote, en Áncash, que desencadenó el desprendimiento de una masa de hielo del nevado Huascarán y provocó el alud-aluvión que sepultó la ciudad de Yungay, considerada una de las mayores tragedias naturales del país.