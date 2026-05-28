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Delia Espinoza sobre renuncia de Luz Pacheco al TC: "De pronto está quemando un poco el puesto"

La decana del CAL consideró que las razones de Pacheco para renunciar a la presidencia del TC no justifican su dimisión. Además, consideró que, anteriormente, el máximo intérprete de la Constitución cometió "errores" al interferir en procesos judiciales en curso.

La decana del CAL cuestionó la renuncia de Pacheco a la presidencial del TC. Foto: Composición/LR
La decana del CAL cuestionó la renuncia de Pacheco a la presidencial del TC. Foto: Composición/LR
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La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, cuestionó la renuncia de la magistrada Luz Pacheco a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC). Durante una entrevista en La República, Espinoza calificó como "problemas domésticos" los motivos de la dimisión de Pacheco y afirmó que esos asuntos se deben resolver internamente.

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"El que se discuta internamente si se contrata o no a una persona, eso se resuelve internamente, no se tiene que hacer una cuestión de Estado. ¿Renunciar por eso? ¿Por qué no lo denuncia o a quiénes tiene allí con algunos compromisos ilegales? ¿Renuncia a una presidencia por una cuestión doméstica? Eso no es motivo de renuncia o de pronto ya está quemando un poco el puesto", comentó.

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La exfiscal de la Nación también catalogó como "errores" las decisiones que tomó el TC e "infracciones a la Constitución" al "interferir" en procesos en trámite. "Todo lo que está en la Constitución y se vulnera genera a las más altas autoridades infracciones a la Constitución", dijo.

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Por otro lado, Espinoza sostuvo que la facultad del TC para interpretar la Constitución Política y las leyes del Perú "no les permite hacer lo que han venido haciendo", ya que "no es un poder absoluto sobre los demás". En ese sentido, señaló que el Poder Judicial quedó "desmerecido" por una serie de resoluciones emitidas por el TC durante la gestión de Pacheco, en medio de diversos procesos judiciales.

En esa misma línea, la decana recordó que la Constitución establece que ninguna institución puede interferir en procesos judiciales en curso y responsabilizó al TC de "echar abajo" varios casos judiciales. Asimismo, la extitular del Ministerio Público calificó como una "patinada" la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de extinción de dominio y cuestionó que se haya declarado constitucional la norma sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad.

Es importante precisar que, según un comunicado de Pacheco, su renuncia se sustentó en la "reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución".

"Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo. Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes", explicó.

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