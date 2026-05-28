Encuesta IEP: Keiko Fujimori alcanza el 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra el 30%

Keiko Fujimori recorre el sur del país; mientras que Roberto Sánchez sale de Lima a días de la segunda vuelta. Foto: La República.

Keiko Fujimori recorre el sur del país; mientras que Roberto Sánchez sale de Lima a días de la segunda vuelta. Foto: La República.

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La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra que, a menos de dos semanas de las elecciones, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presenta 36% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se queda en 30%. El porcentaje de votos blanco/nulo cayó notablemente. Pasó de 24% en abril a solo 6% en mayo.

Con respecto a la intención de votos sobre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se encuentra arriba, teniendo en cuenta la encuesta de abril -cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales- la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

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Con respecto a la intención de votos sobre los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori se encuentra arriba con un 36% y le sigue Roberto Sánchez con 32%. Teniendo en cuenta la encuesta de abril -cuando aún no se proclamaban los resultados oficiales- la lideresa del fujimorismo subió 6% y el candidato de Juntos por el Perú bajó 2%.

En mayo, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados de la primera vuelta, la intención de voto se inclinó a favor de Fujimori.

Un cambio significativo también se observa en el porcentaje de votos blanco/nulo. Pasó de 24% en abril a solo 6% en mayo. En contraparte, sube el número de quienes aún no precisan o no deciden: es de 26%, cuando hace un mes fue de 13%. Un 2% indica que no irá a votar.

Keiko Fujimori concentra votos en Lima Metropolitana

Según segmentos y macrozonas, la candidata de Fuerza Popular concentra la mayoría en Lima Metropolitana (51%) y en el norte del país (32%). En el ámbito de Perú rural registra 21%, mientras que en el centro y sur alcanza 26% y 29%, respectivamente.

En cuanto a preferencia por sexo, no presenta una cifra estadísticamente representativa: obtiene 35% entre hombres y 37% entre mujeres.

En edad, en cambio, los votantes entre 18 y 29 años la prefieren (41%), al igual que los de 50 años a más (38%). Queda por debajo el rango de 30 a 49 años (32%).

A nivel socioeconómico, Fujimori no tiene llegada en el sector D/E (27%), pero sí registra preferencia en A/B (50%) y C (40%).

Un 41% cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 40% está muy interesado en política y un 60% se identifica ideológicamente con la derecha. En mucho menor medida quedan la inclinación por la izquierda (18%) y el centro (23%).

Sánchez suma mayoría en el centro y sur del país

Por su parte, Roberto Sánchez, según segmentos, cuenta con afinidad entre los electores del centro (40%), sur (35%) y oriente (38%) del país. En el ámbito de Perú rural registra 42% y en el urbano, 31%.

A diferencia de Fujimori, en cuanto a preferencia por sexo, sus votantes son mayoritariamente hombres (35%). Cuenta con 26% de preferencia electoral entre mujeres.

En edad, concentra la mayor intención de voto en ciudadanos de 30 a 49 años (34%). A nivel socioeconómico, Sánchez tiene más llegada en el sector D/E (34%).

Un 29% cuenta con educación superior y un 32%, con educación básica. El 42% está muy interesado en política y un 64% asume una postura ideológica de izquierda. En mucho menor medida quedan la inclinación por la derecha (15%) y el centro (30%).

El 65% asegura que su voto está decidido

El 65% de quienes irán a votar indicó que su voto está decidido y no lo cambiará. Esto es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana (71%), los hombres (68%), las personas de 30 años a más (68%), el nivel socioeconómico A/B (72%), quienes cuentan con educación superior (69%), los más interesados en política (86%) y quienes se identifican como de izquierda (75%) y de derecha (71%).

Un 9% consideró que podría cambiar de decisión y el 26% que aún no decide su voto.

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Votantes creen que si Fujimori pierde dirá que hubo fraude

Sobre las reacciones de ambos candidatos ante una posible derrota, el 62% de encuestados cree que, si Fujimori pierde, recurrirá, una vez más, a la narrativa de fraude. El 26% considera que respetará los resultados y un 12% no precisa respuesta.

De quienes consideran que Fujimori alegará un supuesto fraude, el 65% son mujeres y el 66% tiene entre 30 y 49 años. El 73% se identifica con la izquierda.

Cuando se trata de Roberto Sánchez, el 56% dice que hablará de fraude, el 28% que respetará el resultado y el 17% no indicó una respuesta.

De quienes consideran que Sánchez alegará un supuesto fraude, el 61% son mujeres y el 64% tiene entre 18 y 29 años. El 64% se identifica con la izquierda.