Las Elecciones Generales 2026 se realizan este domingo 12 de abril con un horario único a nivel nacional: los ciudadanos peruanos podrán acudir a votar desde las 7.00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde en sus respectivos locales de votación, según lo establecido por las autoridades electorales.

Durante esta jornada, más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en los comicios, en los que se elegirá al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. El voto es obligatorio para los mayores de edad, salvo para quienes superan los 70 años, para quienes es facultativo.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

El horario continuo de votación busca ordenar la asistencia de los electores y evitar aglomeraciones en los locales y así permitir que la ciudadanía acuda de forma escalonada a emitir su voto. Las autoridades recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y verificar previamente el local asignado.

¿A qué hora puedo ir a votar este domingo 12 de abril por Elecciones 2026?

El horario oficial de votación en las Elecciones 2026 es de 7.00 a. m. a 5.00 p. m. en todo el territorio nacional. Durante ese periodo, los electores podrán ingresar a sus locales asignados y emitir su voto de manera regular.

Si bien el cierre está programado para las 5.00 p. m., las personas que se encuentren dentro del local o haciendo fila antes de esa hora podrán votar, conforme a las disposiciones electorales vigentes.

¿Qué se elige en estas elecciones?

En estas elecciones generales, los ciudadanos elegirán al presidente de la República y a sus vicepresidentes para el periodo 2026-2031, además de a los integrantes del nuevo Congreso bicameral: 130 diputados y 60 senadores.

También se votará por los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en un proceso que marca el retorno a la bicameralidad en el país.