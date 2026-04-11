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Política

¿A qué hora puedo ir a votar este domingo 12 de abril por Elecciones 2026?

Conoce desde qué hora puedes ir a votar este domingo 12 de abril y hasta qué hora están abiertas las mesas de sufragio en las Elecciones 2026 en Perú.

Revisa los horarios para las Elecciones Generales del 12 de abril. (Foto: Open AI)
Revisa los horarios para las Elecciones Generales del 12 de abril. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 se realizan este domingo 12 de abril con un horario único a nivel nacional: los ciudadanos peruanos podrán acudir a votar desde las 7.00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde en sus respectivos locales de votación, según lo establecido por las autoridades electorales.

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Durante esta jornada, más de 27 millones de peruanos están habilitados para participar en los comicios, en los que se elegirá al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. El voto es obligatorio para los mayores de edad, salvo para quienes superan los 70 años, para quienes es facultativo.

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El horario continuo de votación busca ordenar la asistencia de los electores y evitar aglomeraciones en los locales y así permitir que la ciudadanía acuda de forma escalonada a emitir su voto. Las autoridades recomiendan acudir con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y verificar previamente el local asignado.

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lr.pe

¿A qué hora puedo ir a votar este domingo 12 de abril por Elecciones 2026?

El horario oficial de votación en las Elecciones 2026 es de 7.00 a. m. a 5.00 p. m. en todo el territorio nacional. Durante ese periodo, los electores podrán ingresar a sus locales asignados y emitir su voto de manera regular.

Si bien el cierre está programado para las 5.00 p. m., las personas que se encuentren dentro del local o haciendo fila antes de esa hora podrán votar, conforme a las disposiciones electorales vigentes.

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lr.pe

¿Qué se elige en estas elecciones?

En estas elecciones generales, los ciudadanos elegirán al presidente de la República y a sus vicepresidentes para el periodo 2026-2031, además de a los integrantes del nuevo Congreso bicameral: 130 diputados y 60 senadores.

También se votará por los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en un proceso que marca el retorno a la bicameralidad en el país.

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).

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