Tiktoker Valentino reveló en el pódcast 'La Manada' mensajes con el 'saliente' de Laura Spoya.

Tiktoker Valentino reveló en el pódcast 'La Manada' mensajes con el 'saliente' de Laura Spoya.

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Laura Spoya protagonizó un inesperado momento durante una reciente edición del podcast ‘La Manada’, luego de cuestionar a Valentino Palacios por la relación que mantiene con Sebastián Gálvez, a quien ahora suele referirse públicamente como su “saliente”.

La exmiss Perú fue directa al consultarle al tiktoker la razón por la que invitó al joven de 29 años a su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, lo que parecía una simple broma entre ambos terminó convirtiéndose en una revelación que sorprendió a todos en el set.

Laura Spoya cuestiona a Valentino por invitar a ‘su saliente’ a su cumpleaños

Durante el programa, que tuvo como invitado a Valentino Palacios, la modelo quiso conocer el motivo detrás de la invitación que recibió Sebastián para asistir a la celebración que el influencer realizó el último fin de semana.

“¿A qué se debe que tú hayas invitado a mi señor saliente a tu cumpleaños?”, consultó la exreina de belleza, generando inmediatas reacciones entre sus compañeros.

Fiel a su estilo, el creador de contenido no dudó en responder con una curiosa frase que terminó provocando carcajadas en el set. “¡Está bien, pe! ¡Quería marido, pe!”, exclamó el influencer. Sin embargo, la conversación no quedó ahí.

Valentino revela mensajes que intercambió con Sebastián Gálvez

Tras dar su respuesta, Valentino sorprendió a Laura Spoya al revelar que desde hace un tiempo había intercambiado mensajes con Sebastián Gálvez en Instagram y que incluso contaba con registros de esas conversaciones en su teléfono.

“Mira, evidencia, mira. Yo no soy mentirosa, pues. Entre mujeres tenemos que apoyarnos, Lau”, comentó mientras mostraba el chat.

El influencer también aseguró que el ‘saliente’ de Laura le propuso encontrarse en un conocido local ubicado cerca del Parque Kennedy, en Miraflores. Según contó, la conversación se produjo cuando ambos mantenían contacto a través de mensajes y, pese a no aceptar la propuesta, aseguró que el joven de 29 años incluso le “insistió”.

Las declaraciones de Valentino dejaron sorprendida a la conductora de ‘La Manada’, quien de inmediato pidió pruebas de lo que estaba escuchando.

Acto seguido, el influencer tomó su teléfono y mostró las conversaciones que mantenía con Sebastián. Tras revisar los mensajes, Laura no pudo ocultar su sorpresa. “Me encuentro descompuesta. Le pido una disculpa a La Manada, pero voy a tener que retirarme del set”, dijo entre risas Spoya.