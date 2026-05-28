Keiko Fujimori realizó mitin en Arequipa en medio de protestas y fuerte resguardo policial

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofreció la noche de este jueves un mitin político en un local ubicado cerca del puente Grau, en el centro de Arequipa, en medio de protestas encabezadas por colectivos opositores como 'Fujimori Nunca Más', 'Colectivo Sikuris', agrupaciones LGTB, feministas y ciudadanos autoconvocados.

Los manifestantes llegaron con pancartas, peluches en forma de ratas y arengas de “¡Keiko, lárgate de Arequipa!” y “Keiko nunca más”. La movilización, que inicialmente reunió a unas 200 personas, creció hasta alcanzar aproximadamente 700 manifestantes en el óvalo Grau. Durante varios minutos intentaron romper el cordón policial para ingresar al local donde se realizaba el evento de Fuerza Popular, pero los agentes impidieron el acceso. En medio de la tensión, también se registraron cruces de insultos entre protestantes y efectivos policiales.

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Mientras las protestas continuaban en los exteriores, Fujimori inició su participación saludando a los asistentes y agradeciendo el recibimiento. Incluso bailó junto a simpatizantes y aseguró sentirse emocionada de estar en “la ciudad de la libertad”, a la que calificó como “el corazón valiente de todos los peruanos”.

En su discurso, la lideresa fujimorista sostuvo que Arequipa “ha crecido de manera desorganizada” y cuestionó el tráfico en la ciudad. En ese sentido, propuso impulsar un plan de modernización metropolitana, además de ejecutar proyectos como Majes Siguas II y el puente La Joya.

Asimismo, se refirió a la crisis del agro y criticó el incremento del precio de los fertilizantes y la compra de arroz importado por parte del Gobierno. “Sabemos que por la guerra los fertilizantes han subido de precio y encima el gobierno compra el arroz importado. Es un pecado”, señaló.

Luego agregó: “Le decimos a este gobierno: Compre usted las toneladas de arroz a buen precio para que los hermanos agricultores no estén afectados. Declare en emergencia nacional la agricultura y entregue subsidios para los fertilizantes, y si este gobierno no lo hace, yo me encargaré a partir del 28 de julio”.

Al cierre de su participación, Fujimori se refirió a las protestas registradas en los exteriores del lugar del evento y afirmó: “Del otro lado van a ver insultos, pero yo no voy a caer en su juego”.