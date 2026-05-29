Roberto Sánchez alista cierre de campaña en el sur del país y en Lima
En el sur, el candidato de Juntos por el Perú programó cierres de campaña en Cusco, Arequipa y Puno.
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El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, programó cierres de campaña en Lima, Arequipa, Puno y Cusco. Su gira por el sur del país comenzará este 1 de junio y se extenderá hasta el 4 de junio, con cierre en la plaza Dos de Mayo.
El 1 de junio, en Arequipa acompañará una caminata, será entrevistado por medio y se presentará en un mitin. La misma secuencia realizará el 2 de junio en Cusco. Posteriormente, el 3 de junio estará en Puno, en lo que significará su cierre de campaña en regiones.