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Padre ayacuchano cede su Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Isaí, de 17 años, logró el primer puesto en Beca 18-2026, modalidad para víctimas de la violencia entre 1980 y 2000. Su padre, al ver su dedicación, eligió priorizar el futuro académico de su hijo.

Joven ayacuchano renuncia a Beca 18 para transferirla a su hijo, quien estudiará Ingeniería Mecatrónica en la PUCP
Joven ayacuchano renuncia a Beca 18 para transferirla a su hijo, quien estudiará Ingeniería Mecatrónica en la PUCP | Composición LR/Andina
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Un ingeniero ayacuchano víctima de la violencia terrorista renunció a utilizar el beneficio de Beca 18 para seguir una segunda carrera universitaria y decidió transferirlo a su hijo, Isaí De la Cruz Fernández, quien obtuvo el primer puesto en la modalidad Repared de Pronabec y estudiará Ingeniería Mecatrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Isaí, de 17 años y natural de Huamanga, alcanzó uno de los primeros puestos de Beca 18-2026 en la modalidad dirigida a víctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000. El adolescente consiguió primero su ingreso a la universidad y luego superó el proceso de selección de Pronabec para acceder al financiamiento integral de sus estudios superiores en Lima.

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'Mi papá estudió en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y siempre me decía: “tú tienes que estudiar en Lima, tienes que superarme”', contó el joven a Andina, emocionado por iniciar esta nueva etapa académica.

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Padre transfiere beneficio educativo a su hijo

El padre de Isaí accedía a este beneficio educativo mediante el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED), creado para las víctimas del terrorismo. Sin embargo, cuando su hijo cursaba el cuarto año de secundaria, decidió transferírselo para que pudiera postular a la beca y cumplir su meta profesional.

'Vio mi anhelo por estudiar acá, renunció a su beneficio y me lo transfirió para que aprovechara la beca en pregrado', relató Isaí, quien agradeció públicamente el sacrificio realizado por su padre. 'Gracias, papá. Sin ti, no hubiera podido estar acá', expresó.

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Una nueva etapa lejos de Ayacucho

Tras obtener una vacante en Ingeniería Mecatrónica, Isaí se prepara para mudarse a Lima y comenzar sus estudios universitarios. El joven compartirá un departamento con otros becarios cerca de la universidad para asistir a las clases y talleres que exige la carrera.

El estudiante señaló que su objetivo es mantenerse entre los primeros puestos y acceder a oportunidades académicas en el extranjero. 'Quiero prepararme lo mejor posible para convertirme en un profesional que aporte al desarrollo de mi país', afirmó.

La historia de Isaí resume años de esfuerzo familiar y el sacrificio de un padre que decidió postergar sus propios proyectos profesionales para darle a su hijo la oportunidad de construir un futuro a través de la educación.

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