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Elecciones 2026: Lo que debes saber para votar | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Tacna: ¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones 2026?

Conoce a los candidatos al Senado y Diputados por Tacna en las Elecciones Generales 2026. Revisa la lista completa de postulantes, partidos políticos y todos los detalles para votar informado este 12 de abril.

Tacna elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)
Tacna elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Tacna. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Tacna y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

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PUEDES VER: Diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones Perú 2026

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Candidatos al Senado por Tacna en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Tacna en los comicios de 2026:

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FUERZA POPULAR EN PROBLEMAS Y BELMONT EN MITIN MASIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Ahora Nación

  • Rosa María Requelme Ibáñez (1)
  • Jaime Silvert Montalico Ccalla (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Manuel Anchapuri Canaza (1)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Roger Wilson Zavala Vicente (1)
  • Rina María Álvarez Becera (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Javier Héctor Mamani Catacora (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Manuel Yanapa Mamani (1)
  • Teresa Rosa Llano Paco (2)

Fuerza Popular

  • Waldo Martín Valencia Berlanga (1)
  • Elsa Santusa Condori Gallegos (2)

Fuerza y Libertad

  • Pablo Víctor Salas Coronado (1)
  • Maribel Aida Poma Huaynates (2)

Juntos por el Perú

  • Carlos Franko Llanos (1)
  • Patricia Yennyfer Navarro Peña (2)

Libertad Popular

  • Juan Arturo Hurtado Rossi (1)

Partido Aprista Peruano

  • Grover Germán Pango Vildoso (1)
  • Rosa María Morales Ordoñez de Muñoz (2)

Partido Cívico Obras

  • Juan Guisella Ticona Cohaila (1)
  • Pedro Antonio de la Cuba Ordoñez (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Wilma Julia Melchora Cohaila (1)
  • Fernan Ángel Cuadros Montoya (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • José Flores Mamani (1)

Partido Demócrata Verde

  • Marleny Vizcarra Rojas (1)
  • Domingo Ismael Lagos Rivera (2)

Partido Democrático Somos Perú

  • Néstor Armando Pari Gonzales (1)
  • Giovanna Carolina Berríos Valdez (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Genes Anderson Tolentino Huamán (1)
  • Sonia Matilde Huaylla Marcos (2)

Partido Morado

  • Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez (1)
  • Erika Gloria Choquegonza Quispe (2)

Partido País para Todos

  • Mercedes Beatriz Ruíz Llanco (1)

Partido Político Cooperación Popular

  • Gerardo Mamani Ordoñez (1)
  • Maribel Libertad Soria Reátegui (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Martha Inés Calderón Colque (1)
  • Franco Vásquez Quispe (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Herminia Sarmiento Chambi (1)
  • Isaac Mita Alanoca (2)

Partido Político Perú Acción

  • Alex Edilberto Maquera Jahuira (1)
  • Clelia Nancy Claros de Pauca (2)

Partido Político Perú Primero

  • Oscar Tito Apaza Capaquera (1)
  • Rosa Melba Sánchez Villegas (2)

Podemos Perú

  • Milca Rosario Vásquez Mamani (1)
  • Eleuterio Javier Cardenas Limache (2)

Primero La Gente

  • Verushka Yasmine Hidalgo Apaza (1)

Progresemos

  • Franco Vargas Sánchez (1)
  • Elena Benito Mamani (2)

Renovación Popular

Gino José Lombardi Gambetta (1)

Un camino diferente

  • Paulo Valentino Poemape Flores (1)
  • Maritza Elizabeth Chávez Prado (2)

Unidad Nacional

  • Jorge Enroque Ruíz Vidal (1)
  • Gema Elena de Lourdes Viacava Pulgar (2)

PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril

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Candidatos a Diputados por Tacna en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Tacna en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  • Óscar Yoni Maquera Maquera (1)
  • Sara Velásquez Coaquira (2)
  • Miguel Ángel Canqui Colque (3)
  • Evelyn Milagros Vizcacho Jiménez (4)

Alianza Electoral Venceremos

  • Mario Anselmo Mamani Mamani (1)
  • Elena María Ticona Cárdenas (2)
  • Esteban Mamani Ordoñez (3)
  • Maricielo Milagros Escobar Quinteros (4)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Sujey Yuliana Pintado Castillo (1)
  • Ruperto Fileto Huayta Yugra (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Marcela Carolina Urteaga Paredes (1)
  • Mario Villalva Anchapuri (2)
  • Rosa Betzabeth Chambilla Mamani (3)
  • Jhon Wilson Calcina Huancollo (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Sabina Arocutipa Arratia (1)
  • Virgilio Flores Tanta (2)
  • Jackeline Cristina Vilca Llanque (3)
  • David Elmer Llanqui Chino (4)

Fuerza Popular

  • Favio Espinoza Chucuya (1)
  • Rocío del Pilar Cuzcano Cuzcano (2)
  • Luis Omar Calderón Luyo (3)
  • María Nori Garayar Zamora (4)

Fuerza y Libertad

  • Jhonatan Wilber Muñoz Solórzano (1)
  • Kareen Deifilia Ríos Valdez (2)
  • Víctor Manuel García Sandoval (3)
  • Luisa Gabriela Sánchez Ramos (4)

Juntos por el Perú

  • Svieta Valia Fernández González (1)
  • René Nicolás Loma Tonconi (2)
  • Lila Miluska Viza Condori (3)

Libertad Popular

  • Américo Amerin Figueroa Vargas (1)

Partido Aprista Peruano

  • Lewis Eliseo Cruz Barton (1)
  • Smildzinia Úrsula Díaz Alay (2)
  • Juan Carlos Tejada Vizcarra (3)
  • Almendra Giraldine Rivera Flores (4)

Partido Cívico Obras

  • Juan César Cabrera Nieto (1)
  • Sandra Vanesa Churata Lupaca (2)
  • Almendra Luz Mamani Delgado (4)

Partido del Buen Gobierno

  • Jorge Ramos Mamani (1)
  • Anyela Macarena Cueto Mamani (2)
  • Edgar Paredes Huanca (3)
  • Vanessa Tone Gómez (4)

Partido Demócrata Verde

  • Anshella Tania Núñez Díaz (1)
  • Frank Roger Mamani Maquera (2)
  • María Azucena Alata Sernaque de Márquez (3)

Partido Democrático Federal

  • Gianella Araceli Pillco Baldeón (2)
  • Lizzete Noemí Baldeón Cordero (4)

Partido Democrático Somos Perú

  • Wilmer Cristtian Cabrera Delmazo (1)
  • Gloria Cristina Calderón Flores (2)
  • Rosvelt Hugo Huariza Cauna (3)
  • Ninoschka Katerine Gordillo Bedoya (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Fernando José Rodríguez Chura (1)
  • Zíngara Leonor Ruth Aparicio Loayza (2)
  • Hugo Ramos Mendoza (3)
  • María Rosa Cortez Soto (4)

Partido País para Todos

  • Rubén Darío Cervantes Mansilla (1)
  • Walter Arroyo Pareja (3)

Partido Político Cooperación Popular

  • Neyellko Gutiérrez Quispe (1)
  • Yolanda Mamani Ordoñez (2)
  • John Olivera Mayorga (3)
  • Abigail Erika Echevarría Alanya (4)

Partido Político Integridad Democrática

  • Rina del Aguila Coral (1)
  • Carlos Paul Velasque Valencia (2)
  • Francine Ozlem Gonzales Quicaño (3)
  • Manuel Reinaldo Robles Soria (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Henry Efraín Gonzales Mamani (1)
  • Edith Huiza Ramos (2)
  • David Anselmo Turpo Condori (3)
  • Nélida Aracely Villalobos Flores (4)

Partido Político Perú Acción

  • Javier Armando Farías Portales (1)
  • Lady Rebeca Laqui Rodríguez (2)
  • Sergio Andrés Laqui Rodríguez (3)
  • Carmen Luz Híjar Catalán (4)

Partido Político Perú Primero

  • Edith Diana Ramírez Charca (1)
  • Miguel Ángel Loza Mamani (2)
  • Noemí Castillo Chagua (3)
  • Pedro Ulises Dávalos Gómez (4)

Partido SÍCREO

  • Hugo Alberto Conde Cuzcano (1)
  • Herber Boris Sifuentes Chávez (3)

Podemos Perú

  • Josué Nelvin Murguía Berrio (1)
  • Verónica Milagros Durán Ttica (2)
  • René Choque Arocutipa (3)
  • Dina Janeth Choque Luna (4)

Primero La Gente

  • Arturo Martín Loayza Linian (1)
  • Ángel Zapata Sedaño (3)

Progresemos

  • Víctor Napoleón Cabrera Zolla (1)
  • Maristella Victoria Navarro Angulo (2)
  • Bryan Enrique Monroy Quispe (3)
  • Ana María Llanos Mamani (4)

Renovación Popular

  • Luz Delia Huancapaza Cora (1)
  • Yorka Yashira Castillo Silva (3)
  • César Alejandro Murillo Salas (4)

Un camino diferente

  • Guzmán Mamani Manuelo (1)
  • Lidia Luz Oscco Huacoto (2)
  • Pedro Simón Linares Ramos (3)
  • Aracela Coarita Cosi (4)

Unidad Nacional

  • Percy Jesús Solís Flores (1)
  • Flor de María Miranda Socasaire (2)
  • Miguel Ángel Huamán Guzmán (3)
  • Yanet Rebeca Apolinaria Palza Levano (4)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Tacna en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Tacna

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)

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