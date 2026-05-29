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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 29 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.

Horóscopo de Jhan Sandoval hoy 29 de mayo
Horóscopo de Jhan Sandoval hoy 29 de mayo | Composición LR
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¿Este viernes 29 de mayo estará marcado por oportunidades o retos para tu signo? Revisa las predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre lo que le depara el destino a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de este viernes podría darte la respuesta que estabas buscando.

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 29 de mayo?

  • Aries: Pule tu trabajo y corrige algunos errores antes de presentar el resultado final de tu labor, aún estás a tiempo de trabajar en esos pequeños detalles si deseas resaltar y sorprender. No lo olvides.
  • Tauro: La labor que has realizado empieza a ser reconocida por tus superiores. Ahora serás consultado para elaborar proyectos mucho más complejos. Estás cerca de recibir propuestas importantes.
  • Géminis: Una idea brillante o una solución inesperada llegará a tu mente. Esto movilizará una gran estrategia donde deberás de solicitar intervención de muchas personas. Esfuérzate y lo conseguirás.
  • Cáncer: Una actividad que resultó muy agotadora llegará a su fin. Te sentirás muy satisfecho por los resultados. Muchas personas están centrando su atención en tu capacidad y eficiencia. Brillarás.
  • Leo: Tienes la sensación de estar atrapado en tareas repetitivas que te agotan mental y emocionalmente. No permitas que esto afecte tu ánimo y haz lo posible por recuperar el amor a tu trabajo.
  • Virgo: Aunque estés al frente de personas o situaciones que colmen tu paciencia, no te conviene perder el control. Todo lo contrario, si hoy demuestras que puedes manejarte resolver todo inconveniente.
  • Libra: El crecimiento de algunas personas que desarrollan lo mismo que tú despertará un ánimo competitivo que te permitirá retomar estrategias e ideas que te permitan crecer y avanzar. Esfuérzate.
  • Escorpio: No puedes perder más tiempo. Es el momento de entrar en acción y desarrollar los planes que tienes en mente. Demorarte o seguir esperando te haría perder tiempo valioso. Recuérdalo.
  • Sagitario: Tienes frases o palabras en tu mente que están siendo tu peor enemigo. Las limitaciones que parecen estancarte están basadas en creencias más que en circunstancias. Reflexiona.
  • Capricornio: Una persona que ejerce poder sobre ti abusará de su cargo y te presionará para que culmines una actividad que resulta difícil de manejar. No permitas ningún abuso y establece los límites.
  • Acuario: Tendrás la participación y colaboración fructífera de amistades en el ámbito laboral. De todo aquel con el que te comuniques recibirás atención inmediata. Trabajas en equipo y triunfarás.
  • Piscis: Tu agenda laboral estará cargada de compromisos y pendientes. No tendrás tiempo para distraerte y solo queda enfocarte en lo que tienes que hacer. Solo así todo lo culminarás con éxito.
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