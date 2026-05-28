Nicola Porcella enfrenta un momento difícil tras la pérdida de su primo Gonzalo Antonio Burga, considerado un hermano, quien falleció mientras él se encontraba en México. | Foto: Instagram

Nicola Porcella enfrenta un momento difícil tras la pérdida de su primo Gonzalo Antonio Burga, considerado un hermano, quien falleció mientras él se encontraba en México. | Foto: Instagram

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Nicola Porcella atraviesa un buen momento en los negocios y en su carrera artística. Sin embargo, la semana pasada vivió uno de los episodios más tristes de su vida, ya que perdió a su primo Gonzalo Antonio Burga, a quien consideraba un hermano. Lamentablemente, no pudo acompañarlo en sus últimos días, pues cuando se disponía a viajar a Perú perdió su billetera con todos sus documentos.

Tras enterarse de la fatídica noticia, Nicola Porcella, radicado en México, expresó su dolor y compartió un mensaje cargado de gratitud en Instagram, donde recordó la cercanía que los unía desde la infancia.

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Nicola Porcella hace conmovedora promesa

Este jueves 28 de mayo, Nicola Porcella visitó la última morada de Gonzalo Antonio Burga junto con su hijo y otros familiares. A través de las redes sociales, el exparticipante de 'Esto es guerra' manifestó su desazón por la pronta partida de su familiar, a quien le hizo una conmovedora promesa.

A través de Instagram, Porcella compartió su dolor y recordó la cercanía con su primo, prometiendo cuidar de su familia y asegurando que siempre vivirá en sus corazones.

“Como hablamos hoy, aún no entiendo por qué ya no estás acá con nosotros, pero quédate tranquilo, porque siempre vas a estar presente en nuestros corazones. Y deja de preocuparte por todos; ahora nosotros cuidaremos de tu familia”, sostuvo Porcella en su cuenta de Instagram.

Finalmente, el también actor manifestó que en algún momento se reencontrará con su querido primo. “Descansa en paz, y acuérdate de que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Tarde o temprano estaremos riéndonos juntos de nuevo”, añadió.

La despedida generó una reacción inmediata en el mundo del espectáculo, con figuras nacionales e internacionales que le expresaron su solidaridad y pésame, entre ellas Pablo Heredia, Brenda Carvalho, Raquel Bigorra, Laura Huarcayo y Miguel Arce.