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Política

Elecciones 2026: estos son los candidatos al Senado y Diputados por Cusco

Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados por Cusco en las Elecciones Generales 2026. Revisa quiénes postulan, cómo están conformadas las listas por partidos y otros detalles del proceso electoral.

Cusco se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)
Cusco se prepara para elegir Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Cusco. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Cusco y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

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Candidatos al Senado por Cusco en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Cusco en los comicios de 2026:

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Ahora Nación

  • Isdras Zapata Yaros (1)
  • Lucila Espitia Condori (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Álvaro Campana Ocampo (1)
  • Zulma Karina Tejada Salazar (2)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Raúl Miguel Olivera Rosas (1)
  • Yesica Romero Vergara (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Violeta Escalante Valencia (1)
  • William Vladimir Blacutt Vigil (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Francisca Galiano Huamán (2)

Fuerza Popular

  • Walter Misael Mancilla Huamán (1)

Fuerza y Libertad

  • Faustino Quispe Suclle (1)
  • María Griselda Lasteros Aiquipa (2)

Juntos por el Perú

  • Wilfredo Verano Saravia (1)
  • Juana Jancco Espinoza (2)

Libertad Popular

  • Raúl Valdivia Saravia (1)
  • Beatzabe Achaui Condori (2)

Partido Aprista Peruano

  • Guido Walter Bayro Orellana (1)
  • Rosa Augusta Mosqueira Silva (2)

Partido Cívico Obras

  • Marco Emilio Uriona Puma (1)
  • Margarita Auccaysi Ortiz de Orue (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Ruth Alejandrina Baez Quispe (1)
  • Wasington Loaiza Cuba (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Walter Gabino Segovia Quin (1)
  • América Espinoza Quirita (2)

Partido Demócrata Verde

  • T’ika Luizar Obregón (1)
  • Fulgencio Suma Kamala (2)

Partido Democrático Federal

  • Delio Huanca Palomino (1)
  • René García Huallpa de Pauccara (2)

Partido Democrático Somos Perú

  • Herbe Olave Ugarte (1)
  • Rosa Alicia Serrano Álvarez (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Marco Antonio Valcarcel Rodríguez (1)
  • Jesús Estela Deza Chávez (2)

Partido País para Todos

  • Edgard Julio Uribe Barrios (1)
  • Ruth Esther Figueroa Giraldo (2)

Partido Patriótico del Perú

  • Gorik Sandro Echegaray Castillo (1)
  • Rene Dimna Zúñiga Calderón (2)

Partido Político Cooperación Popular

  • Macedo Valeriano Rueda Quintana (1)
  • Margarita Villavicencio Sánchez (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Wellington Prada Chipayo (1)
  • Rosa Margarita Zora Carvajal Álvarez (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • René García Yanquirimachi (1)
  • Silvia Doris Cantelo Condori (2)

Partido Político Perú Acción

  • Fredy Loaiza Manrique (1)
  • María De la Cruz Taipe (2)

Partido Político Perú Primero

  • Enrique Núñez Álvarez (1)
  • Vilda Valentina Condori Ferro (2)

Perú Moderno

  • Augusto Esteban Chacón Quispe (1)
  • Maritza Taboada Zapata (2)

Podemos Perú

  • Hernán De La Torre Dueñas (1)
  • Angélica Indira Florez Concha (2)

Primero La Gente

  • Sayri Tupac García Roca (1)
  • Jenny Rossana Huarcaya Revilla (2)

Progresemos

  • Clímaco García Ccahuana (1)
  • Paula Quispe de Cusi (2)

Renovación Popular

  • Javier Francisco Cornejo Paredes (1)
  • Elena González Florez (2)

Salvemos al Perú

  • Dany Antenor Palomino Díaz (1)

Un camino diferente

  • Julio César Pérez Cáceres (1)

Unidad Nacional

  • Raúl Atau Kana (1)
  • Gisella Rodríguez Morón (2)

Candidatos a Diputados por Cusco en las Elecciones 2026

Estas son las listas de candidatos a Diputados por Cusco para las elecciones 2026:

Ahora Nación

  • César Augusto Holguín Loaiza (1)
  • Hillary Rubí Villalobos Cáceres (2)
  • Héctor Edson Calla Chura (3)
  • Kelyn Leonela Labra Panocca (4)
  • Emperatriz Espinoza Espino (6)

Alianza Electoral Venceremos

  • Víctor Raúl Maita Frisancho (1)
  • Carmen García Quispe (2)
  • Rubén Ccahuana Condori (3)
  • Jenny Shan Huillca Salazar (4)
  • Henry Edgar Paxi Mamani (5)
  • María Victoria Alejandra Montañez Ramos (6)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Alejandro Soto Reyes (1)
  • Paulina Taco Llave (2)
  • Héctor Danilo Villavicencio Muñoz (3)
  • Vanessa Lisseth Misle Florez (4)
  • Sócrates Jerí Carrasco (5)
  • Daysi Irene Arévalo Guillén (6)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Jefferson Artemio Paucar Coaquira (1)
  • María Lida Pro Riveros (2)
  • Sofía del Pilar Vásquez Orrillo (6)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Maritza Eliana Cuti Usca (2)
  • Macario Zúñiga Turpa (3)
  • Antonia Chuctaya de Lupo (4)
  • Juan Sixto Mallma Cartolini (5)

Fuerza Popular

  • César Armando Navinta Tacona (1)
  • Clara Esdenka Rodríguez Carmona (2)
  • Raúl Matamoros Anchari (3)
  • Maryory Yomira Vargas Altamirano (4)
  • Roxana Abarca Lucana (6)

Fuerza y Libertad

  • Nelson Branny Sierra Sánchez (1)
  • María Antonieta Landeo Mallasca (2)
  • Germán Cueva Quispe (3)
  • Ruth Melynn Flores Juiro (4)
  • Edson Quispe Kana (5)
  • Mayori Leonela Miguel Orihuela (6)

Juntos por el Perú

  • Anali Márquez Huanca (1)
  • Juan Luis Pérez Mallqui (2)
  • María Luz Huacac Espinoza (3)
  • Simón Mamani Cardona (4)
  • Tania Cardeña Zúñiga (5)
  • Jorge Epifanio Pacheco Rozas (6)

Libertad Popular

  • Percy Huamaní Condori (1)
  • Angélica Huamán Flores (2)
  • Ángel Armando Castillo Medina (3)
  • Carmen Rosa Quispe Pérez (4)
  • Antonio Washington Álvarez Saenz (5)
  • Yosi Huamán Valencia (6)

Partido Aprista Peruano

  • Luis Ernesto Aguilar Hugues (1)
  • Marycielo Paola Ponce de León Pacheco (2)
  • Nicanor Moscoso Salazar (3)
  • Tania Janeth Luna Ccasani (4)
  • Miguel Ángel Cabrera Quiñonez (5)
  • Yahaira Bandera Rado (6)

Partido Cívico Obras

  • Heber López Letona (1)
  • Juana Gabriela Huallpa Ttupa (2)
  • Carlos Aguilar Ortiz (3)
  • Tolemaida Rhodesia Huamán Limaco (4)
  • Raúl Rodríguez Vargas (5)
  • Anel Quintanilla Gutiérrez (6)

Partido del Buen Gobierno

  • Edwin Espinoza Huillca (1)
  • Ayde Meza Fernández (2)
  • Natividad Adrián Cusihuamán Mañaccasa (3)
  • Jessica Dafne Auccapuma Bellido (4)
  • Abraham Solorzano Santos (5)
  • Cresensia Dora Quillay Palomares (6)

Partido Demócrata Unido Perú

  • Jesyka Guevara Villanueva (1)
  • Jhon Wilber Cisneros Rímac (2)
  • Celia Huancachoque Quispe (3)
  • Edwar Jhoshep Salazar Alvarado (4)
  • Ángel Liuis Ruiz Pellanne (5)

Partido Demócrata Verde

  • Julio Alberto Lipa Mamaní (1)
  • Liz Ariana Velarde Licuona (2)
  • Juan Manzano Casimiro (3)
  • Moises Cruz Choqqueccota (5)
  • Fiorela Katiusca Romaninville Huari (6)

Partido Democrático Federal

  • Raúl Huamaní Ranilla (1)
  • Frank Antony Soto Lenes (3)
  • Annette Adriana Valencia Rodríguez (4)
  • Segundino Luna Huamán (5)
  • Ana Livia Churata Salón (6)

Partido Democrático Somos Perú

  • Antero Rufino Huamán Velasco (1)
  • Vivianett Serna Silva (2)
  • Italo Tarco Gongora (3)
  • Verónica Emperatriz Peña Corrales (4)
  • Luder Pezo Delgado (5)
  • Blanca Sequieros Abarca (6)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Carlos Ricardo Cuaresma Villena (1)
  • Norma Arenas Portugal (2)
  • Ronald Calderón Mendoza (3)
  • Paolo Nicol Abrella Huacarpuma (4)
  • Beltrán Samochuallpa Solis (5)
  • Milagros Juanita Castillo Mescco (6)

Partido País para Todos

  • Juan Alonso Huanca Gutiérrez (1)
  • Lourdes Margot Sotomayor Arredondo (2)
  • Hernán Mellado Villafuerte (3)

Partido Patriótico del Perú

  • Abel Arroyo Salas (1)
  • Jeny Mariluz Bendezu Aquino (2)
  • Elizabeth Mónica Nieto Álvarez (4)
  • Estanislao Alegre Atapaucar (5)
  • Lizbeth Karina Alegre Cahuas (6)

Partido Político Cooperación Popular

  • Juan Carlos Apaza Alata (1)
  • Alessandra Daleska Olivera Sánchez (2)
  • David Fernando Caballero Llanos (3)
  • Magrety Fernández Baca Paucar (4)
  • Henrry Sánchez Cama (5)
  • Doris Calle Villegas (6)

Partido Político Integridad Democrática

  • Carlos Alberto López Torres Rivera (1)
  • Ruth Jovita Cosio Ñaury (2)
  • Yuri Ramos Huamán de los Heros (3)
  • Alex Ramón Palomino Pumachapi (5)
  • Yessica Bellido Gutiérrez (6)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Rubén Monge Álvarez (1)
  • Rocío Anani Velazco Zúñiga (2)
  • José Moisés Guzmán Pérez (3)
  • Ruth Abarca Chahuayllo (4)
  • José Alberto Morales Vargas (5)
  • Aurelia Cuba Huamaní (6)

Partido Político Perú Acción

  • Pedro Wilver Galiano Urquizo (1)
  • Patricia Panti Carrión (2)
  • Richard Coila Vilca (3)
  • Juana Ruth Barrera Torres (4)
  • José Ernesto Bejar Centeno (5)
  • Sharon Franccesca Ayma Reyes (6)

Partido Político Perú Primero

  • Paola Nilda Vásquez Zúñiga (1)
  • Abel Paucarmayta Tacuri (2)
  • Yamir Marco Fuentes Olabarrera (4)
  • Ubaldina Almanza Mamani (5)
  • José Luis Mío Díaz (6)

Partido Político PRIN

  • Jesús Elías Rodríguez Condori (5)
  • Luz Celeste Álvarez Robles (6)

Perú Moderno

  • Maritza Aragón Huamán de Narvaez (1)
  • Karen Janessi Dongo Pareja (3)
  • Edison César Yanque Centeno (4)
  • Yahaira Aragón Grajeda (5)
  • Fernando Feliciano Colqui Cornejo (6)

Podemos Perú

  • Fermín García Fuentes (1)
  • Miluska Olivera Mogrovejo (2)
  • Hugo Prieto Valencia (3)
  • María Jackeline Huanca Mamani (4)
  • Aldo Vladimiro Estrada Peña (5)
  • María Valenza Cuellar (6)

Primero La Gente

  • Justo Vallenas Bellota (1)
  • Yrene Quintana Ortega (2)
  • Nilo Vizcarra Peña (3)
  • Elizabeth Arizabal Arriaga (4)
  • Welcher Quispe Mendoza (5)

Progresemos

  • Wilber Silvestre Felices Villafuerte (1)
  • Lidy Delgado Quispe (2)
  • Carlos Fabrizzio García Ojeda (3)
  • Nay Ruth Molina Escalante (4)
  • Gilmar Gavancho Valenzuela (5)

Renovación Popular

  • Luis Alberto Soto Colque (1)
  • Katia Roxana Revollar Florez (2)
  • Fernando Rodríguez Urruchi (3)
  • Kelma Chuctaya Zavaleta (4)
  • José Rodrigo Guillén Vargas (5)
  • Felicitas Aroni Huayapa (6)

Salvemos al Perú

  • Albert Everets Chañi Agramonte (1)
  • Amparo Julia Sarmiento Nuñez (2)
  • Quintin Álvarez Chucghullo (5)

Un camino diferente

  • Diego Miguel Cerna Gil (1)
  • Carmen Rodelka Velazco Ormachea (2)
  • Walter Huamán Chara (3)
  • Virginia Chui Quispe (4)
  • Romulio Quintanilla Palomino (5)
  • Karel Alejandra Velazco Ormachea (6)

Unidad Nacional

  • Yoni Yordana Arenas Barreto (2)
  • Rolando Pocco Bustamante (3)
  • Danny Seshiro Oviedo Yupanqui (4)
  • Juvenal Zereceda Vásquez (5)
  • Sonia Aponte Arias (6)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Elecciones 2026: link para saber si eres miembro de mesa en Cusco

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Cusco

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

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