PSG - Arsenal: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la gran final de la Champions League 2026

La final de la Champions League se jugará este sábado 30 de mayo. Foto: ESPN

La final de la Champions League se jugará este sábado 30 de mayo. Foto: ESPN

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¡El último paso! PSG y Arsenal de Inglaterra cuentan los días para enfrentarse en la gran final de la Champions League. El vigente campeón quiere sumar la segunda estrella de su palmarés; sin embargo, para ello tendrá que superar a un equipo que sueña con levantar por primera vez en su historia el máximo trofeo a nivel de clubes europeos.

Los dirigidos por Luis Enrique dejaron en el camino al poderoso Bayern Múnich en una semifinal de antología, mientras que los ‘Gunners’ lograron un ajustado triunfo en su serie contra Atlético de Madrid.

La final de la Champions League se jugará en Hungría. Foto: ESPN

¿Cuándo se juega el partido PSG - Arsenal?

El duelo entre PSG y Arsenal por la final de la Champions League 2025-26 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).

¿A qué hora juega PSG - Arsenal?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Luis Enrique y Mikel Arteta podrá seguirse a partir de las 11.00 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver PSG - Arsenal?

La transmisión de la final de la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: FOX+

Estados Unidos: TUDN, DAZN, Univisión

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial PSG - Arsenal: últimos partidos

Estos son los resultados de los cinco encuentros más recientes entre ambos clubes en Champions League y amistosos internacionales.