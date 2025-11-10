Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

La expresidenta reapareció en audiencia de apelación por lavado de activos en su contra. Foto: Justicia TV

La expresidenta Dina Boluarte se presentó en una audiencia ante el Poder Judicial donde confirmó la apertura de una cuenta mancomunada durante el periodo en que militaba en Perú Libre. La comparecencia buscó despejar dudas sobre su papel en la recaudación de fondos vinculados a la campaña electoral de 2021 y otras actividades partidarias.

Boluarte explicó que su única actuación fue formalizar la creación de la cuenta conjunta con otra persona y que no participó en la captación ni en el registro de aportes. Dijo que no realizó depósitos personales y que la cuenta se habilitó con un fin concreto del partido, insistiendo en que no tuvo rol administrativo en la gestión de donaciones o gastos.

"Mi labor sencillamente fue abrir una cuenta mancomunada conjuntamente con otra persona, solo eso. Yo no buscaba aportantes, no lo registraba. De hecho, señores jueces, yo tampoco aporté a esa cuenta. Se creó simplemente para esa finalidad", declaró.