El presidente de la Sala Penal Permanente, César San Martín Castro, aclaró que la absolución de Vladimir Cerrón del caso 'Aeródromo Wanka', no cambia su situación jurídica frente a los otros proceso penales que enfrenta. "En este caso concreto es evidente que si se le absuelve se levanta los mandatos de captura de este caso, de los demás no. No tenemos la menor competencia para sostener y ordenar la libertad en otros procesos", comentó.

San Martín también detalló los fundamentos por los cuales la sala resolvió absolver a Cerrón. "El cargo es por colusión simple. El delito de colusión simple es de peligro abstracto, es un delito de mera actividad en el que no se requiere, y el tipo penal no exige, la producción de un perjuicio patrimonial específico porque si no fuera así la acusación y el juicio hubiese sido por un delito de colusión agravada no hay pues aquí una efectiva afectación al erario público", comentó.

En la misma línea, el magistrado explicó que se bajó el monto de la reparación civil por encontrarlo exagerado. "Hemos considerado de que el monto inicialmente fijado de cerca de 800 mil soles es exagerado, no es proporcional y hemos fijado 250 mil soles", explicó.

¿De qué se trataba el caso 'Aeródromo Wanka'?

El caso 'Aeródromo Wanka' estaba vinculado a Vladimir Cerrón, durante su gestión como gobernado de la región Junín entre los años 2011 y 2014. Durante este periodo se aprobó la construcción de un aeródromo privado en la localidad de San José de Quero, en el Valle del Mantaro. El proyecto fue cuestionado debido a que no contaba con la debida autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ni cumplía con los requisitos legales y técnicos para ser ejecutado.

La controversia radicó en que Cerrón, a través de su influencia política, habría facilitado la construcción del aeródromo, favoreciendo a empresarios vinculados a su círculo cercano. Este proyecto se realizó sin los permisos adecuados, lo que suscitó sospechas de delitos de corrupción, tráfico de influencias y colusión.

¿Cuáles son las otras investigaciones de Vladimir Cerrón?

El líder del partido Perú Libre está involucrado en varios casos de corrupción e irregularidades durante su gestión, siendo el más conocido el de 'Los Dinámicos del Centro', una red que se dedicaba a la venta de licencias de conducir fraudulentas a cambio de sobornos. Cerrón ha sido vinculado a este esquema, aunque niega su responsabilidad directa en las actividades ilegales de los funcionarios de su gobierno.

Otro de los casos que lo involucra es el de la adjudicación irregular de contratos de obras públicas en Junín, donde se sospecha que algunos contratos fueron otorgados sin cumplir con los procedimientos legales, beneficiando a empresas vinculadas a su círculo cercano. Además, se investiga la compra de terrenos en la región a precios por debajo de su valor real, lo que habría favorecido a personas cercanas a Cerrón, generando sospechas de enriquecimiento ilícito.

Cerrón también es investigado por su posible intervención en la asignación de contratos a empresas de su familia, lo que alimenta las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.