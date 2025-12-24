HOYSuscripcion LR Focus

Política

Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

Betssy Chávez se encuentra asilada en la embajada de México a la espera de un salvoconducto para poder salir del país. Sin embargo, tiene en su contra una sentencia de 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo. Foto: composición LR
Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo. Foto: composición LR

Betssy Chávez renuncia al partido de Pedro Castillo, Todo con el Pueblo. A través de sus redes sociales, Raúl Noblecilla, mostró una carta firmada por la ex presidenta del Consejo de Ministros en la que anuncia su salida de la organización política vinculada al exmandatario y señala que su decisión responde a motivos de coherencia política y a su convicción democrática.

"Desde la coherencia y la convicción democrática se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social. Hoy saluda con alegría y optimismo la postulación al Senado de la República de su madre Herminia Chino, así como la de muchos compañeros y compañeras que en un acto de unidad postulan en el partido Podemos Perú", escribió Noblecilla.

PUEDES VER: Elecciones 2026: 35 partidos inscribieron sus listas presidenciales, solo Primero La Gente no aparece al cierre del plazo

Actualmente, Chávez enfrenta una compleja situación judicial. El Poder Judicial la condenó a 11 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando integraba el último gabinete ministerial de Pedro Castillo. La sentencia forma parte de los procesos derivados de la crisis institucional que culminó con la destitución y detención del entonces presidente.

Cabe recordar que Chávez se encuentra asilada en la embajada de México, a la espera de que el Estado le otorgue un salvoconducto que le permita salir del país. Hasta el momento, dicha autorización no ha sido concedida, debido a su condición de sentenciada por la justicia peruana.

Madre de Betssy Chávez postula al Congreso con Podemos Perú

Herminia Chino Ccalli, madre de la exministra del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, será candidata al Senado por el partido Podemos Perú con el número 6 en las elecciones generales de 2026. La información fue dada a conocer por Raúl Noblecilla, quien también se encuentra postulando al Parlamento por el partido de José Luna.

"Herminia Chino llegara al Senado después de haber acompañado a su hija en los momentos más duros de la persecución política, cuando defender la democracia significa resistir y no callar. Herminia Chino lleva la voz de Betssy Chávez silenciada por el autoritarismo y la convierte en bandera de lucha", aseguró.

"Ella sabe lo que es sostener la vida y también lo que es defender la dignidad del pueblo. Desde Podemos Perú saludamos su candidatura como un acto de responsabilidad histórica y un llamado firme a la unidad", agregó.

