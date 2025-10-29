Vivian Olivos advierte que alianza fujicerronista estará vigente en Elecciones 2026
La congresista renunció a Fuerza Popular tras 15 años de militancia y aseguró que se debió a la inscripción de candidatos cuyas parejas pertenecen a Perú Libre.
- Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para Elecciones 2026
- Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
En una entrevista para el programa de Milagros Leiva, la parlamentaria Vivian Olivos reveló los verdaderos motivos de su renuncia a Fuerza Popular, partido en el que militó durante 15 años. Afirmó que la razón de su salida radica en la supuesta existencia de cónyuges cerronistas en las listas congresales de Fuerza Popular. Según su testimonio, más de un candidato a diputado que Keiko Fujimori presentaría en las próximas elecciones tendría a su pareja sentimental militando activamente en el partido de Vladimir Cerrón.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"¿Crees que ese diputado que gane, nos va a apoyar a nosotros o va a apoyar a Perú Libre si su esposa candidatea a gobernador regional? Este es un caso en mi región Lima-provincias y en otras regiones también me han comentado lo mismo", reveló la parlamentaria.
TE RECOMENDAMOS
PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
En esa línea mencionó el caso del actual alcalde Huacho, Santiago Cano la Rosa, quien está postulando al Gobierno Regional. "Me dice, ahora yo apoyo a ser diputados a estos señores al Congreso y ellos no me van a apoyar a mi, sino a otro partido. ¿Cómo quedan los militantes?", indicó.
Vivian Olivos no obtuvo respuesta sobre estos hechos
La parlamentaria comentó que buscó comunicarse con Miki Torres, con Flor Meza -prensa de Fuerza Popular- y con Luis Galarreta, con la finalidad de que le brinden una explicación que justifique la designación de dichas personas, pero no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. Agregó que no buscó comunicarse con Keiko Fujimori. "Yo siempre le he tenido respeto, nunca le he llevado problemas", indicó.
En otro momento de la entrevista, confirmó que se está retirando del partido con sus candidatos de la región Lima Provincia. "Me he retirado de Fuerza Popular y ya no ha sido mi culpa de que me escriban y me digan: 'congresista Olivos me voy con usted', y no es uno, son muchas personas", reveló.
Seguidamente, recalcó que buscó en más de una oportunidad comunicarse con Miky Torres, para poder obtener una respuesta ante los 15 años de militancia que otorgó, sin embargo, continuó sin pronunciarse.