Dina Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad: "Hasta el 28 de julio de 2026"

Boluarte continúa aferrándose a su cargo, pese a las iniciativas de diversas bancadas del Congreso para vacarla. Foto: difusión

Boluarte continúa aferrándose a su cargo, pese a las iniciativas de diversas bancadas del Congreso para vacarla. Foto: difusión

La presidenta Dina Boluarte volvió a cerrar filas frente a los intentos de vacancia que impulsan diversas bancadas del Congreso. En un reciente mensaje, afirmó que seguirá gobernando “hasta el 28 de julio de 2026”, con lo que busca minimizar cualquier posibilidad de dejar el cargo, pese al rechazo ciudadano y la crisis de inseguridad que golpea al país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Y seguiremos trabajando hasta el último minuto del 28 de julio de 2026, para seguir otorgando a nuestra familia peruana un poquito de calidad de vida. Este gobierno garantiza tranquilidad y serenidad por un Perú mejor, por un Perú unido, sin violencia", expresó la mandataria.

TE RECOMENDAMOS VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las declaraciones se producen en medio de la indignación nacional tras el atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, ocurrido durante un concierto en Chorrillos. Cuatro músicos resultaron heridos por impactos de bala, en un ataque que, según la banda, se dio después de haber recibido amenazas de extorsión. El hecho puso nuevamente en evidencia el avance del crimen organizado y la falta de respuesta del Ejecutivo ante una ola delictiva que no da tregua.

En el Parlamento, diversas bancadas presentaron y anunciaron su apoyo a la moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte. Argumentan que su gobierno ha perdido legitimidad y que la violencia ha llegado a niveles “inéditos”. La oposición también cuestiona el silencio del Ministerio del Interior y la falta de estrategias concretas para enfrentar la delincuencia.