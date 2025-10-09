HOYSuscripcion LR Focus

Congreso impulsa mociones de vacancia contra Boluarte     
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     
Política

Dina Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad: "Hasta el 28 de julio de 2026"

Diversas bancadas del Congreso, que anteriormente blindaron a la mandataria, ahora cambian su narrativa y apoyan la moción de vacancia por incapacidad moral, argumentando que su administración ha perdido legitimidad ante el aumento de la violencia en el país.

Boluarte continúa aferrándose a su cargo, pese a las iniciativas de diversas bancadas del Congreso para vacarla. Foto: difusión
Boluarte continúa aferrándose a su cargo, pese a las iniciativas de diversas bancadas del Congreso para vacarla. Foto: difusión

La presidenta Dina Boluarte volvió a cerrar filas frente a los intentos de vacancia que impulsan diversas bancadas del Congreso. En un reciente mensaje, afirmó que seguirá gobernando “hasta el 28 de julio de 2026”, con lo que busca minimizar cualquier posibilidad de dejar el cargo, pese al rechazo ciudadano y la crisis de inseguridad que golpea al país.

"Y seguiremos trabajando hasta el último minuto del 28 de julio de 2026, para seguir otorgando a nuestra familia peruana un poquito de calidad de vida. Este gobierno garantiza tranquilidad y serenidad por un Perú mejor, por un Perú unido, sin violencia", expresó la mandataria.

Las declaraciones se producen en medio de la indignación nacional tras el atentado contra la agrupación de cumbia Agua Marina, ocurrido durante un concierto en Chorrillos. Cuatro músicos resultaron heridos por impactos de bala, en un ataque que, según la banda, se dio después de haber recibido amenazas de extorsión. El hecho puso nuevamente en evidencia el avance del crimen organizado y la falta de respuesta del Ejecutivo ante una ola delictiva que no da tregua.

En el Parlamento, diversas bancadas presentaron y anunciaron su apoyo a la moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte. Argumentan que su gobierno ha perdido legitimidad y que la violencia ha llegado a niveles “inéditos”. La oposición también cuestiona el silencio del Ministerio del Interior y la falta de estrategias concretas para enfrentar la delincuencia.

