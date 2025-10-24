Dina Boluarte gana demanda contra Reniec: expresidenta del Perú recibirá más de S/200.000 por fallo del PJ

La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema falló a favor de la expresidenta Dina Boluarte, confirmando su derecho a recibir más de 200 mil soles por la desnaturalización de su vínculo laboral con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad en la que trabajó por más de una década.

La demanda original, interpuesta por Boluarte al momento de dejar su puesto para asumir como vicepresidenta del Perú, se basó en el argumento de que sus contratos, inicialmente bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) o como locadora, se habían desnaturalizado para convertirse en un vínculo laboral a plazo indeterminado. Por ello, la exmandataria exigía el reconocimiento de más de 428 mil soles por conceptos de beneficios sociales y sindicales no percibidos desde 2007.

Si bien la primera instancia judicial le dio la razón parcialmente, fijando una compensación de más de 286 mil soles, la Corte Suprema ha modulado esta cifra en su resolución definitiva.

El monto final que recibirá Dina Boluarte

Luego de que el Reniec interpusiera un recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, que había fijado la compensación en S/239.674,63, la Corte Suprema de Justicia atendió parcialmente la solicitud de la entidad. El tribunal superior resolvió reducir el monto en S/26.500, estableciendo la suma final que recibirá la expresidenta en S/213.174,63. Este es el total que el Juzgado a cargo deberá requerir al Reniec para que cumpla con el depósito en las cuentas bancarias de Boluarte.

La cifra final de la compensación comprende dos grandes rubros: S/61.265,63 por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el saldo restante por gratificaciones, vacaciones, escolaridad y los beneficios colectivos establecidos en laudos de 2011 y 2012, correspondientes a los periodos en los que no se aplicó la exclusión por cargo de confianza.

Reducción del monto por cargo de confianza

El factor determinante en la reducción del monto inicial fue la argumentación del Reniec respecto a los periodos en que Dina Boluarte se desempeñó como jefa de oficina regional. La institución alegó que, en octubre de 2010 a noviembre de 2011 y de enero de 2015 en adelante, la exmandataria ocupó un cargo de confianza, lo cual la eximía del derecho a recibir ciertos beneficios sindicales.

La Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema validó este argumento. Según la resolución, Boluarte, en su rol como jefa de oficina registral, no solo representaba la figura del empleador, sino que también realizaba funciones de elaboración de informes y reportes que "contribuían a la toma de decisiones adoptadas por el Jefe Regional", características propias de un puesto directivo o de confianza. Por esta razón, se determinó que la expresidenta no tenía derecho a recibir los pagos por beneficios colectivos durante el tiempo que ejerció dichas funciones.