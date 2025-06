Investigados del caso 'Los Dinámicos del Centro' saldrán en libertad tras cumplir prisión preventiva

Waldys Vilcapoma Manrique, investigado por la Fiscalía en el caso 'Dinámicos del Centro', saldrá en presión este miércoles 4 junio luego de cumplir 36 meses de prisión. El Ministerio Público indaga a Vilcapoma por el presunto delito de organización criminal y otros, por lo que quedará en libertad el mismo día que el Poder Judicial rechazó la solicitud del prófugo Vladimir Cerrón para anular misma medida restrictiva en su contra.

Como se recuerda, Vilcapoma, exdirector de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, fue capturado en Huancayo por los agentes de la División Investigación de Alta Complejidad (Diviac) y de la Dirección de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior el 4 de abril del 2022, tras haberse mantenido al margen de la justicia por 6 meses.

Es preciso resaltar que la medida judicial se había cumplido en abril de este año; sin embargo, el Poder Judicial aprobó extender la prisión preventiva por 2 meses más. Como se recuerda, la PNP ofrecía S/80.000 por información de su ubicación mientras se hallaba al margen de la justicia.

Por otro lado, el investigado por el mismo caso, Arturo Cárdenas, también conocido como Pinturita, saldrá en libertad el próximo 4 agosto, luego de que se aplazó por 4 meses la prisión preventiva en su contra. Cárdenas también se encontraba como apartado de la justicia y fue capturado en un inmueble de un familiar. En su momento, se ofreció S/50.000 por información que lleve a las autoridades a su paradero.

En el caso de Eduardo Reyes Salguerán, conocido como 'doctor', y quien fue capturado por la PNP el 25 de abril del 2022, dejará el encierro el 24 de junio de este año. En ese entonces, la Policía informó que la captura de Reyes se debía a una requisitoria en su contra por el presunto delito de organización criminal, así como otro relacionado con la corrupción de funcionarios durante el mandato de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, como gobernador regional de Junín.

Vladimir Cerrón: Poder Judicial rechaza su pedido de anular prisión preventiva

El miércoles 4 de junio, Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la solicitud de cambio de prisión preventiva que había presentado la defensa de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, quien está siendo investigado por los supuestos delitos de organización criminal y lavado de activos en perjuicio del Estado en el caso de Los Dinámicos del Centro.

Según el juez Leodan Cristóbal Ayala, la defensa legal de Cerrón no presentó nuevos elementos de convicción y alego que Cerrón Rojas no cumplió con las reglas de conducta impuestas en su contra como no reportar la dirección de su hogar ni de asistir a los controles biométricos y diligencias de la Fiscalía.