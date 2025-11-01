HOYSuscripcion LR Focus

Política

Vladimir Cerrón anuncia su candidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

El líder de Perú Libre confirmó su postulación a la presidencia de la República para las elecciones 2026, a través de un mensaje en su cuenta de X. Pese a encontrarse prófugo, el exgobernador de Junín encabeza una fórmula presidencial junto al congresista Flavio Cruz Mamani y Bertha Rojas López.

Pese a encontrarse prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón anunció su postulación a las elecciones 2026. Foto: composición LR
Pese a encontrarse prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón anunció su postulación a las elecciones 2026. Foto: composición LR

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones 2026 mediante una publicación en su cuenta de X. Desde la clandestinidad, el líder del partido del lápiz aseguró que encabezará una fórmula presidencial que buscará, según dijo, “retomar el proyecto popular interrumpido en 2021”. El mensaje marca su retorno político pese a la orden de captura vigente en su contra por un caso de corrupción.

La postulación de Cerrón ha sido acompañada por la presentación de su plancha presidencial, conformada por el congresista Flavio Cruz Mamani, quien ocupará la primera vicepresidencia, y Bertha Rojas López, propuesta para la segunda. Con ello, el partido consolida su estructura interna de cara al proceso electoral, con un liderazgo absoluto de su secretario general y fundador.

De acuerdo con el reglamento electoral, un candidato puede participar siempre que no tenga una sentencia firme, lo que, por ahora, mantiene abierta la posibilidad de su postulación.

Poder Judicial revisará prisión preventiva de Vladimir Cerrón este 26 de noviembre

El Poder Judicial programó para el 26 de noviembre la audiencia en la que evaluará si mantiene o revoca la prisión preventiva que pesa sobre Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. La diligencia se realizará de manera virtual y estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, que revisará el pedido de la defensa del exgobernador de Junín para anular la medida.

Cerrón se mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023, cuando se dictó una orden de captura en su contra por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Su abogado sostiene que no existen motivos para mantener la medida de prisión, ya que el proceso se encuentra avanzado y el exfuncionario —según su defensa— no representa peligro de fuga ni obstaculización.

El líder del partido del lápiz enfrenta además otras investigaciones y un proceso por el caso “Aeródromo Wanka”, del que fue absuelto por la Corte Suprema. Pese a esa decisión, Vladimir Cerrón continúa prófugo y bajo observación judicial.

