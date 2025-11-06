HOYSuscripcion LR Focus

Claudia Sheinbaum es declarada persona non grata
Sinohydro Corporation Limited confirma estar a cargo de la construcción del Hospital de Alta Complejidad en Piura

El Ministerio de Salud contrató a esta empresa para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de Alta Complejidad en Piura. La empresa, que trabaja desde el 2018 en el Perú, afirmó que no ha dejado obras paralizadas y que cumplió con todos los altos estándares internacionales en el país, respondiendo a cuestionamientos y acusaciones en su contra.

Anuncian construcción de hospital de alta complejidad. Foto: LR
Anuncian construcción de hospital de alta complejidad. Foto: LR

La expresidenta Dina Boluarte anunció en 2024 la construcción de cinco hospitales de alta complejidad como parte de la modernización del sistema de salud en Perú. Estos proyectos serán impulsados mediante convenios con gobiernos internacionales.

Actualmente, el Ministerio de Salud ha contratado a la empresa cuestionada Sinohydro Corporation Limited para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de Alta Complejidad de Piura.

Por su parte, la empresa afirmó que estará a cargo de esta mega obra hospitalaria en Piura, que abarcará aproximadamente 98.000 m². El proyecto fue licitado y se está ejecutando a través de un contrato NEC, en el marco de un convenio Gobierno a Gobierno firmado entre el Estado peruano, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), y el Reino Unido.

Respecto a las investigaciones en su contra por la paralización de algunos hospitales bajo su responsabilidad como el Hospital Zacarías Correa Valdivia por los sobrecostos, reducción de personal técnico y abandono parcial de los trabajos y en Ica, donde los proveedores protestaron por la falta de pagos, la empresa indicó que "no existe ninguna paralización". Además, señaló que la oferta presentada por Sinohydro ha cumplido con todos los altos estándares internacionales que fueron parte de la evaluación realizada. Sinohydro fue seleccionada por el equipo de UKHA, en su calidad de PMO, como ganadora de la Buena Pro.

Asimismo, sobre la afirmación de que Sinohydro dejó inconclusa una de las obras más emblemáticas, el Hospital de Espinar en Cusco, la empresa aclaró que no fue así. Explicaron que el contrato fue firmado en 2020, y aunque cumplieron con el avance estipulado en la obra, la presencia de múltiples deficiencias en el expediente técnico impidió que continuara. Como resultado, se vieron obligados a resolver el contrato.

La empresa destacó que la resolución contractual está siendo evaluada por un Tribunal Arbitral, y que esta decisión, tomada por causas no atribuibles a Sinohydro, es la única razón por la cual no continuaron con la ejecución de la obra.

Sinohydro también desmintió las acusaciones de incumplimiento de sus obligaciones con la SUNAT y proveedores, asegurando que "es falso que Sinohydro haya incumplido sus obligaciones". La empresa afirmó que ha cumplido con sus obligaciones tributarias en todo momento y mantiene una política corporativa de cumplimiento estricto en cuanto al pago a sus proveedores y subcontratistas.

"Sinohydro inició actividades en Perú en 2018. A la fecha, cuenta con más de 6.000 colaboradores, una facturación anual de 500 millones de dólares y es la empresa constructora china que más obras ha ejecutado y culminado con éxito. En los últimos cuatro años, ha construido y puesto en marcha más de 50 colegios, 5 hospitales y 2 carreteras. Además, en los próximos 6 meses se entregarán y entrarán en operación dos obras hospitalarias más, lo que demuestra de manera concreta e irrefutable que nuestra práctica corporativa está basada en el respeto y cumplimiento irrestricto de nuestras obligaciones contractuales y de las normas peruanas".

