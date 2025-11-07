Madre de Vladimir Cerrón asegura que su hijo sigue en Perú y justifica su situación de prófugo: "Tiene derecho a preservar su libertad"

Madre de Cerrón defendió a su hijo pese a la orden de prisión preventiva que pesa en su contra | Composición: Betsy de los Santos / Composición: LR.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, se pronunció sobre el paradero de su hijo, actualmente prófugo. En diálogo con RPP Noticias, Rojas López afirmó que él “está en su derecho” de resguardarse frente a la orden judicial que dispone su prisión preventiva por los casos de corrupción que se le atribuyen. La madre de Cerrón, quien integra la plancha presidencial de Perú Libre, aseguró además que el líder del partido permanece en territorio peruano.

“Mi hijo está siendo sentenciado injustamente, y como esta sentencia es injusta, tiene derecho a preservar su libertad. (…) No he tenido contacto directo con él, pero lo escucho y veo en redes sociales. Sí, está en el Perú”, señaló durante la entrevista con la emisora.

Rojas López también descartó que el Gobierno de Dina Boluarte haya facilitado la salida de Cerrón mediante el uso del vehículo presidencial, como se mencionó en audios atribuidos al exministro Juan José Santiváñez. “Eso es una gran mentira de parte de un señor que ha mentido al Perú. Yo podría decir que la señora Dina no ha protegido ni protegerá a nadie”, afirmó.

Finalmente, la madre de Cerrón se mostró optimista respecto al panorama electoral. Aunque su hijo estaría imposibilitado de realizar campaña debido a su situación judicial, Rojas López consideró que contarán con el respaldo ciudadano. “El pueblo sabe elegir. La gente confía en él, en mi persona y en el doctor Flavio Cruz. Aceptaremos la decisión del pueblo peruano y también los ayudaremos en una próxima oportunidad para que puedan gobernar. Nosotros nos someteremos a la voluntad del pueblo peruano”, subrayó.

Vladimir Cerrón anuncia su precandidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón comunicó en su cuenta de X que participará en las elecciones generales de 2026 como precandidato presidencial. El dirigente de Perú Libre afirmó que pretende encabezar una fórmula que, en sus palabras, buscará retomar el “proyecto popular” que quedó truncado en 2021. Junto con este anuncio, el partido expuso la plancha que lo acompañará en la contienda.

Según las normas vigentes, la inscripción de una candidatura es viable mientras no exista una sentencia firme en su contra, condición que por ahora mantiene a salvo su postulación.

En paralelo a su intento por volver a la escena electoral, el Poder Judicial ha fijado para el 26 de noviembre la revisión de la prisión preventiva que se dictó contra Cerrón. La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo evaluará, mediante una audiencia virtual, el pedido de su defensa para dejar sin efecto la medida.

El exgobernador permanece oculto desde octubre de 2023, tras la orden de captura emitida por presunto lavado de activos y organización criminal. Su defensa legal insiste en que ya no existe riesgo de fuga ni de interferencia en el proceso.