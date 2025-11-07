HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú

Política

Madre de Vladimir Cerrón asegura que su hijo sigue en Perú y justifica su situación de prófugo: "Tiene derecho a preservar su libertad"

Bertha Rojas López, segunda vicepresidenta en la fórmula presidencial de Perú Libre y madre del líder del partido, afirmó que no ha mantenido comunicación directa con él desde que se dio a la fuga de la justicia.

Madre de Cerrón defendió a su hijo pese a la orden de prisión preventiva que pesa en su contra | Composición: Betsy de los Santos / Composición: LR.
Madre de Cerrón defendió a su hijo pese a la orden de prisión preventiva que pesa en su contra | Composición: Betsy de los Santos / Composición: LR.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, se pronunció sobre el paradero de su hijo, actualmente prófugo. En diálogo con RPP Noticias, Rojas López afirmó que él “está en su derecho” de resguardarse frente a la orden judicial que dispone su prisión preventiva por los casos de corrupción que se le atribuyen. La madre de Cerrón, quien integra la plancha presidencial de Perú Libre, aseguró además que el líder del partido permanece en territorio peruano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Mi hijo está siendo sentenciado injustamente, y como esta sentencia es injusta, tiene derecho a preservar su libertad. (…) No he tenido contacto directo con él, pero lo escucho y veo en redes sociales. Sí, está en el Perú”, señaló durante la entrevista con la emisora.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

lr.pe

Rojas López también descartó que el Gobierno de Dina Boluarte haya facilitado la salida de Cerrón mediante el uso del vehículo presidencial, como se mencionó en audios atribuidos al exministro Juan José Santiváñez. “Eso es una gran mentira de parte de un señor que ha mentido al Perú. Yo podría decir que la señora Dina no ha protegido ni protegerá a nadie”, afirmó.

Finalmente, la madre de Cerrón se mostró optimista respecto al panorama electoral. Aunque su hijo estaría imposibilitado de realizar campaña debido a su situación judicial, Rojas López consideró que contarán con el respaldo ciudadano. “El pueblo sabe elegir. La gente confía en él, en mi persona y en el doctor Flavio Cruz. Aceptaremos la decisión del pueblo peruano y también los ayudaremos en una próxima oportunidad para que puedan gobernar. Nosotros nos someteremos a la voluntad del pueblo peruano”, subrayó.

PUEDES VER: Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

lr.pe

Vladimir Cerrón anuncia su precandidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón comunicó en su cuenta de X que participará en las elecciones generales de 2026 como precandidato presidencial. El dirigente de Perú Libre afirmó que pretende encabezar una fórmula que, en sus palabras, buscará retomar el “proyecto popular” que quedó truncado en 2021. Junto con este anuncio, el partido expuso la plancha que lo acompañará en la contienda.

Según las normas vigentes, la inscripción de una candidatura es viable mientras no exista una sentencia firme en su contra, condición que por ahora mantiene a salvo su postulación.

PUEDES VER: Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

lr.pe

En paralelo a su intento por volver a la escena electoral, el Poder Judicial ha fijado para el 26 de noviembre la revisión de la prisión preventiva que se dictó contra Cerrón. La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo evaluará, mediante una audiencia virtual, el pedido de su defensa para dejar sin efecto la medida.

El exgobernador permanece oculto desde octubre de 2023, tras la orden de captura emitida por presunto lavado de activos y organización criminal. Su defensa legal insiste en que ya no existe riesgo de fuga ni de interferencia en el proceso.

Notas relacionadas
Vladimir Cerrón anuncia su precandidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

Vladimir Cerrón anuncia su precandidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

LEER MÁS
Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

LEER MÁS
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

LEER MÁS
Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

LEER MÁS
Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

LEER MÁS
Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

Petro sobre Perú tras declarar persona non grata a Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez: "Va contra la Convención Americana"

LEER MÁS
SAC del Congreso sobre inhabilitación a Betssy Chávez y Pedro Castillo: debate y votación

SAC del Congreso sobre inhabilitación a Betssy Chávez y Pedro Castillo: debate y votación

LEER MÁS
Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025