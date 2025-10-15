Poder Judicial resolvió dictar 36 meses de impedimento de salida del país contra exmandataria. Foto: difusión | FOTO: Líbero

El Poder Judicial rechazó el pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, solicitado por el Ministerio Público en el marco del caso 'Los Dinámicos del Centro'. La decisión fue adoptada por el juez Lolo Valdez, quien concluyó que no existen elementos sólidos que acrediten riesgo de fuga ni una participación comprobada en los presuntos actos de lavado de activos.

Durante la audiencia, el magistrado señaló que no hay indicios fuertes que sustenten la hipótesis de lavado de dinero en este caso. Valdez consideró que los aportes cuestionados por la Fiscalía son de montos “irrisorios”, entre S/100 y S/150, y que no es posible hablar de una organización criminal constituida para lavar apenas S/15.000. En ese sentido, descartó la existencia de un esquema financiero ilícito que justifique la medida restrictiva.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Richard Rojas, quien había pedido 36 meses de impedimento de salida del país para la exmandataria, alegando que podría obstaculizar las investigaciones. Sin embargo, el juez valoró que Boluarte ha acudido a todas las citaciones judiciales y que no existe fundamentos concretos que evidencien una intención de abandonar el país.

Con esta resolución, Dina Boluarte mantiene su libertad para salir del país, aunque la investigación por presunto lavado de activos continúa abierta. La Fiscalía anunció que presentarán una apelación ante la disposición.