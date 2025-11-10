HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza regresa como fiscal de la Nación: Poder Judicial da dos días a la JNJ para reponerla en el cargo

El Poder Judicial dictaminó que la JNJ no cumplió con la medida cautelar que ordenaba restituir a Espinoza en su cargo dentro del Ministerio Público.

PJ ordenó a la JNJ que repongan a Delia Espinoza | Composición: LR.
El Poder Judicial solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se reponga a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días. Según la resolución del Noveno Juzgado Constitucional, la JNJ no cumplió correctamente la medida cautelar que ordenaba reponer a Espinoza como titular del Ministerio Público y suspender totalmente el proceso disciplinario que la JNJ le abrió, proceso del cual derivó la famosa suspensión preventiva.

"Se ordena a la entidad emplazada, la Junta Nacional de Justicia, que reponga a doña Delia Milagros Espinoza Valenzuela en el cargo de fiscal de la Nación dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente resolución, a fin de que continúe ejerciendo sus funciones como fiscal de la Nación, conforme a la Constitución Política del Estado", se lee en la resolución.

Según la resolución firmada por el juez Juan Torres Tasso, los cuatro cargos del proceso disciplinario contra Espinoza nacen directamente del artículo 3 de la resolución 231-2025-JNJ, cuya ejecución el propio juez ya había suspendido. Por tanto, todos los cargos deben quedar suspendidos. No solo algunos, como pretendía la JNJ.

Extracto de la resolución donde se pide que se reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación | Foto: LR.

