Jorge del Castillo, Garrido Lecca y 13 precandidatos del APRA rumbo a Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerá al candidato oficial?

Javier Velásquez, Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo son tres de los 15 precandidatos que tiene el Apra. Foto: composición LR

El Partido Aprista Peruano (APRA) será el único partido que realizará elecciones internas con voto directo de sus militantes para definir a su candidato presidencial, con un total de 15 precandidatos en contienda. Entre los aspirantes más destacados se encuentran Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, quienes competirán por la nominación de este partido.

Mientras, otros 39 partidos y cuatro alianzas optaron por delegar esta decisión a sus representantes internos.

Los 15 precandidatos del APRA

Velásquez Quesquén, con una larga trayectoria como congresista y dirigente aprista, llegó a liderar el Consejo de Ministros en 2009 durante la segunda administración de Alan García, lo que consolidó su como uno de los dirigentes más destacados en el partido.

Del Castillo, por su parte, ha combinado roles legislativos y ejecutivos, incluyendo su paso como primer ministro y secretario general del APRA, manteniendo una relación cercana con García a lo largo de los años.

Garrido Lecca formó parte del segundo gobierno de Alan García, en el que desempeñó dos cargos ministeriales. Primero estuvo al frente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre 2006 y 2007, y luego dirigió el Ministerio de Salud hasta 2008.

Aunque no tuvo una militancia aprista desde sus inicios, como sí ocurrió con Velásquez Quesquén y Del Castillo, Garrido Lecca mantuvo una estrecha colaboración técnica y política con el partido durante estos años.

Otros precandidatos que integran las 15 plnachas en competencia son:

Jorge Morales

Yamel Romero

Juan Carlos Sánchez

Nery Quiroz

Augusto Valqui

Magno Mendoza

Neptalí Ramírez

Emiliano Vargas

Rafael Zevallos

Jorge Risco

José Torres

Elecciones internas del APRA: ¿cuándo será?

El próximo 30 de noviembre, los militantes del Partido Aprista Peruano (APRA) acudirán a las urnas para escoger la fórmula presidencial que los representará en las Elecciones Generales de 2026. En la misma jornada, se definirán también las listas de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Todo el proceso se desarrollará bajo el principio de “un militante, un voto”, garantizando que cada afiliado tenga participación directa en la elección de sus representantes.