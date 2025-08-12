El regreso del APRA: partido alista elecciones internas para definir su próximo candidato presidencial

El APRA vuelve a participar en elecciones tras perder su inscripción en las elecciones del 2021 | Composición: LR.

"El APRA unida puede perfectamente estar en la segunda vuelta y ganar la elección": con esa seguridad el partido más longevo del Perú enfrenta las próximas elecciones 2026 después de un larga temporada de ausencia tras la muerte de Alan García, dos veces presidente y uno de sus máximos representantes.

Las últimas apariciones del partido de la estrella no fueron destacables. En 2011, solo obtuvo cuatro lugares en el Congreso y en los comicios de 2016, cinco escaños. Después del fallecimiento de García en el 2019, todo resultó un fracaso. En las elecciones parlamentarias extraordinarias del año 2020, la organización no superó la valla electoral lo que significó nula representativa en el Congreso. El declive se consolidó cuando en el proceso electoral 2021 el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la inscripción de sus listas congresales.

APRA: se alistan hasta 6 precandidaturas presidenciales

Aún así, el excongresista Jorge del Castillo se muestra seguro sobre el resultado de la candidatura del APRA el próximo año. En una conferencia de prensa, anunció que conformará una plancha presidencial con Mauricio Mulder y consideró que la organización "puede perfectamente estar en segunda vuelta y ganar la elección".

La fórmula Jorge del Castillo (presidencia) - Mauricio Mulder (primera vicepresidencia) es solo una de las cuatro que se alistan oficialmente en la interna del partido. Las otras son Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Rafael Zevallos Bueno y Hernán Garrido Lecca.

Además de estas, se "barajan" una quinta y sexta candidatura, informó Garrido Lecca a La República. La quinta la lidera Enrique 'Kike' Valderrama mientras que la sexta se dialoga entre Carla García, hija del fallecido expresidente, y Javier Velásquez.

Carla García busca recuperar "los bastiones del APRA"

Si bien esta sexta pre candidatura no es oficial, horas después del anuncio de Jorge del Castillo, Carla García publicó una fotografía en X en la que figura junto Velásquez y el abogado Humberto Abanto bajo el texto "forjando una alternativa popular y provinciana". "El APRA va a pasar lo que tenga que pasar. Somos un grupo democrático y habrán distintas alternativas para que los compañeros puedan elegir quienes quieran que los representen en las Elecciones 2026", anotó en entrevista con Latina.

Sobre la candidatura de Del Castillo y Mulder enfatizó en que si bien han tenido posiciones enfrentadas, ambos son "muy apristas". "Saludo que hayan decidido deponer armas y que vayan juntos a esta elección basada evidentemente en la experiencia. Nosotros queremos proponer una plancha basada en el re cambio de rostros, no quiero decir generacional porque me parece discriminatorio, pero sí un cambio de rostros y que, además, sea muy popular y muy provinciana", dijo.

Asimismo, aseguró que le "encantaría activar la plancha del APRA" para "viajar por todo el país recuperando los bastiones del APRA y la confianza y el amor de los peruanos (por el partido)".

Respecto a la conformación de una eventual plancha presidencial, indicó que "le encantaría que Javier (Velásquez) fuera el candidato a la presidencia", sin embargo, precisó que aún se está coordinando este aspecto.

Las planchas presidenciales tienen plazo para formarse hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en la que se realizará la elección interna.

Precandidatos del APRA confían en que el partido pasará a segunda vuelta

"Ahora yo creo que tenemos muy buenas posibilidades de pasar a segunda vuelta y si pasamos, tengo la seguridad de que vamos a ganar", anotó Garrido Lecca.

También, tiene confianza en el impacto positivo que podría ofrecer el partido de Haya de la Torre a la población peruana, pues explicó que la gestión de García ejecutó obras emblemáticas con un menor presupuesto del que se posee ahora.

"El país está cansado de aventureros, de gente que no tiene preparación en el oficio del Gobierno, de manejar el Estado y esa es la razón por la cual estamos en el marasmo del que nos encontramos en este momento. El país crece por debajo de lo que puede y sin satisfacer las necesidades básicas de la población", precisó.