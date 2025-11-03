HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Política

José Jerí expulsa a embajadora de México en Perú y le da plazo para abandonar el país

El presidente José Jerí ordenó la expulsión de la embajadora de México, Karla Ornela, luego de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países tras el asilo a la exministra de Pedro Castillo.

Embajadora de México en Perú tiene un plazo para irse del país. Foto: composición LR
Embajadora de México en Perú tiene un plazo para irse del país. Foto: composición LR

El presidente José Jerí ordenó la expulsión de la embajadora de México en el Perú, Karla Tatiana Ornelas Loera, tras el asilo político a la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez. La medida fue conocida a través de redes sociales luego de que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de la mandataria Claudia Sheinbaum.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"¡Respeto a nuestra patria! Con motivo de la ruptura de las relaciones diplomáticas, la encargada de la embajada de México en el Perú, Karla Ornela, fue informada hoy por el canciller de que tiene un plazo perentorio para abandonar nuestro país", se lee en el post.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

lr.pe

De Zela informó ante la prensa tomó conocimiento de que Chávez había solicitado el asilo político y se encontraba en la embajada. Cabe recordar que la ex ministra es procesada por los delitos de rebelión y conspiración debido a su participación en los hechos del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso. Según el canciller, la medida adoptada por México constituye "una violación al principio de no intervención reconocido por el Derecho Internacional".

Aunque se rompieron las relaciones diplomáticas, el canciller precisó que las oficinas consulares de ambos países continuarán funcionando con normalidad para atender a los ciudadanos peruanos en México y mexicanos en el Perú.

Notas relacionadas
José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

LEER MÁS
Ollas comunes en crisis exigen reunión urgente con el presidente José Jerí y advierten riesgo de colapso: “El presupuesto es insuficiente”

Ollas comunes en crisis exigen reunión urgente con el presidente José Jerí y advierten riesgo de colapso: “El presupuesto es insuficiente”

LEER MÁS
Sinadef reporta 121 homicidios durante el Gobierno de José Jerí pese al estado de emergencia

Sinadef reporta 121 homicidios durante el Gobierno de José Jerí pese al estado de emergencia

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

Betssy Chávez obtiene asilo en la embajada de México en Perú, confirma canciller Hugo de Zela

LEER MÁS
Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras el asilo a Betssy Chávez

LEER MÁS
Denuncian a Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Denuncian a Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

LEER MÁS
José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

José Jerí respalda la decisión de la Cancillería de romper relaciones diplomáticas con México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025