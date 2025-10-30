Hernán Garrido Lecca critica la inacción frente a la crisis del tránsito en Lima: “Nos están expropiando la vida”

El exministro y candidato presidencial, Hernán Garrido Lecca, lanzó una dura crítica hacia la gestión de las autoridades locales y nacionales y señaló que el principal problema que enfrenta Lima no es solo la congestión vehicular, sino lo que él denominó “decidofobia” que es el miedo a tomar decisiones. Sostuvo que, este temor está generando lo que calificó como una “expropiación cotidiana de la vida” de los ciudadanos, al permitir que problemas estructurales, como la grave congestión vehicular, sigan sin solución.

El exministro reaccionó así tras conocer el reciente informe de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que reveló que Lima tiene la velocidad promedio más baja de toda América Latina durante las horas punta. Según los datos de TomTom, la capital peruana registra una velocidad promedio de solo 14.2 km/h en la mañana, cifra que baja a 12.9 km/h en la noche, e incluso alcanza los 11 km/h en algunos días. Para la AAP, este problema es un obstáculo claro para la productividad, la salud pública y la calidad de vida de los limeños.

“La decidofobia es la forma más miserable de corrupción”, afirmó Garrido Lecca, añadiendo que la inacción de las autoridades ha convertido la congestión vehicular en una tortura diaria. Según sus palabras, “nos están robando tres o cuatro horas diarias de vida, encerrándonos en calabozos móviles metálicos, apartándonos de nuestras familias y de nosotros mismos. Es una tortura silenciosa que se ha normalizado.”

El exministro también criticó la falta de liderazgo político y técnico para implementar soluciones efectivas. “Lima no necesita más diagnósticos, necesita decisiones. No podemos seguir gobernados por el miedo. Mientras las autoridades no se atrevan a actuar, los limeños seguiremos pagando con años de vida perdidos”, aseguró.

Como posible solución, Garrido Lecca hizo un llamado urgente a implementar una política integral de movilidad urbana, que incluya la modernización de los semáforos, la integración del transporte público, el ordenamiento de rutas y la renovación de la flota de vehículos. No obstante, enfatizó que el primer paso es el coraje para tomar decisiones. “Sin decisión, no hay futuro, y sin futuro, lo que perdemos no es tiempo, es vida”, concluyó.