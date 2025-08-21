Crisis en el APRA: más de 11 mil afiliados fueron expulsados tras problemas administrativos internos

Las filas apristas no atraviesan su mejor momento. Recientemente, distintos militantes, entre ellos Javier Velásquez Quesquén, ex primer ministro durante el último gobierno de Alan García, y Pilar Nores, ex primera dama en esa misma gestión, anunciaron su desafiliación del partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Según reportes, más de 11 mil afiliados al partido de la estrella han dejado de figurar en el padrón oficial debido a problemas administrativos.

Las versiones sobre este hecho son diversas: mientras algunos miembros aseguran que la desafiliación responde a una disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras detectar irregularidades, otros sostienen que se trata de una maniobra con fines políticos.

El origen de estas desafiliaciones masivas se remonta varios años atrás, cuando un grupo de dirigentes del Partido Aprista Peruano fue retirado de la Comisión Política, quedando bajo el liderazgo del excongresista y militante aprista Mauricio Mulder. Este grupo acreditó, a través de un personero legal elegido, ante el JNE la inscripción de 15 mil nuevos militantes. De ese total, 11 mil fichas fueron validadas y 4 mil observadas, según señalaron a este medio algunos militantes apristas.

Ante esa situación, los dirigentes retirados de la Comisión Política solicitaron al Poder Judicial su reposición, y el fallo les fue favorable. De acuerdo con fuentes del partido allegadas a La República, ello habría llevado al JNE a desconocer a los reemplazantes y, en consecuencia, a cuestionar todas las inscripciones realizadas por el personero designado durante ese periodo. Estas mismas fuentes denunciaron que dichos procesos buscaron manipular el padrón de manera autoritaria, favoreciendo a un grupo reducido de allegados y limitando la participación de otros militantes en la vida interna del partido.

Arriba: Registro de militancia de Velasquez Quesquén | Abajo: Registro de militancia de Pilar Nores. Ambos dejaron de ser militantes del partido aprista.

Precandidatos apristas se pronunciaron al respecto

Enrique Valderrama, uno de los militantes retirados de la Comisión Política y precandidato presidencial del partido de la estrella, negó que estas medidas tengan una intención política. Aseguró que los dirigentes apristas que conocían de estas irregularidades permitieron que la situación se mantuviera:

"Yo me solidarizo con todos los apristas que a nivel nacional se inscribieron de buena fe. (…) Este asunto está originado por esta mala acción de un proceso que duró dos años y que, en julio del 2023, se advirtió claramente que todos los asientos que este personero pudiera inscribir eran irregulares", señaló en entrevista.

Por su parte, el ya mencionado Javier Velásquez Quesquén, también voceado como posible candidato presidencial del partido, manifestó a través de sus redes sociales que las desafiliaciones respondían a una decisión parcializada que vulneraba los derechos políticos de los militantes: "Este trámite lo voy a enfrentar defendiendo mi derecho y el de miles de ciudadanos a mi militancia política. Mi prioridad es que se corrija esta ilegal decisión y que miles de personas y yo volvamos al partido. Que quede claro: este tipo de maniobras no construyen un partido político", expresó.

Este medio intentó comunicarse con el excongresista Mauricio Mulder para obtener su versión, pero hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.