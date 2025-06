Hernán Garrido Lecca: “Me acusan de hipnotizar a siete miembros de la JNJ, es absurdo”

El precandidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Hernán Garrido Lecca, consideró que la gran cantidad de partidos inscritos para las elecciones generales del 2026 podría favorecer sus opciones para llegar a una eventual segunda vuelta. Esto, por la atomización del voto.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"Veo una campaña en la que son 43 partidos, creo que para nosotros es más fácil para pasar a la segunda vuelta (…) creo que con 10% a 11% ( de votos en primera vuelta) con eso vamos a pasar", señaló Garrido Lecca, quien llegó este 14 de mayo a Arequipa para una serie de actividades de su precandidatura.

Sobre eventuales alianzas con otros partidos para los próximos comicios, señaló que al momento la línea del APRA es ir sin aliados, aunque no descartan aceptar adhesiones. Sostuvo que no volverían a una alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC) como pasó en el 2016, por lo menos en primera vuelta. Añadió que le gustaría captar a algunos votantes de izquierda.

"Me gustaría tener el apoyo incluso de mucha gente que vota por la izquierda. Yo creo que ellos deberían estar decepcionados de la calidad de gente que han tenido en la izquierda del Perú. Nosotros somos la izquierda democrática, la izquierda moderna", dijo Garrido Lecca.

PUEDES VER: Exmiembros de la JNJ bajo inminente ataque tras intento de golpe al Ministerio Público

No descarta plancha con Carla García

Hernán Garrido Lecca no es el único precandidato del APRA. En carrera hay nombres como Jorge del Castillo, Juan Carlos Sánchez o Rafael Zevallos.

Otros nombres podrían sumarse como Javier Velásquez Quesquén o Carla García Buscaglia (hija del expresidente Alan García). Garrido Lecca incluso señaló que le gustaría conformar una plancha con estos dos últimos. "Me preguntó Carla García cual sería mi plancha ideal y yo dije: Hernán Garrido Lecca, Carla García y Javier Velásquez Quesquén".

Finalmente, consultado por la investigación que afronta por ser presunto nexo de la ex Fiscal de la Nación Patrcia Benavides, señaló que se trata de una "conspiración". "Yo no tengo miedo porque he hecho las cosas bien", aseveró el precandidato presidencial del APRA.