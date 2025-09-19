HOYSuscripcion LR Focus

Política

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Corrupción ha devuelto dos celulares incautados al exmandatario Alan García, tras una solicitud legal de su defensa.

Expresidente era investigado por el presunto delito de corrupción ligado a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: difusión
Expresidente era investigado por el presunto delito de corrupción ligado a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: difusión

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en un acto judicial protocolar, ha realizado la devolución de dos teléfonos celulares que fueron incautados del fallecido expresidente Alan García Pérez. Esta acción se llevó a cabo tras una solicitud legal presentada por su defensa.

El proceso se formalizó a través de un acta de diligencia, donde se documentó la entrega de los dispositivos a Erasmo Alejandro Reyna Alcántara, abogado de la sucesión intestada del exmandatario. La diligencia marca un punto en el proceso legal póstumo de García, permitiendo que sus herederos recuperen bienes personales que estuvieron bajo custodia judicial.

PUEDES VER: El JNE le devuelve la militancia a 11.000 apristas: así llega el APRA a 2026

La incautación de estos equipos se produjo en el contexto de esas investigaciones del caso Odebrecht, vinculado a la Línea 1 del Metro de Lima, con el objetivo de analizar el contenido digital en busca de posibles evidencias. La devolución se concreta luego de que los equipos pasaran por un peritaje forense digital, garantizando la cadena de custodia y el debido proceso.

La entrega de los celulares se realizó en las instalaciones del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial en Lima. En el acto estuvieron presentes los fiscales adjuntos Dennier Villanueva Domínguez y Luis Arturo Loayza Aguilar, además del abogado Erasmo Alejandro Reyna Alcántara. Es importante destacar que la notificación de esta diligencia fue debidamente comunicada a todos los sujetos procesales, así como a la Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Odebrecht.

La identificación de los equipos

La diligencia tuvo como objeto la devolución de dos equipos celulares de la marca Samsung, los cuales fueron detalladamente identificados en el acta con sus respectivos números IMEI y de serie. El primer dispositivo, un Samsung de color negro con bordes plateados, tiene el IMEI 359030/06/703227/0 y serie N° RFG92YXKPW.

El segundo equipo, también un Samsung de color negro, cuenta con el IMEI 355624/09/756060/9 y un segundo IMEI N° 355625/09/756060/8, con serie N° R58K40N2L6D. La identificación precisa de estos equipos garantiza que se están devolviendo los mismos dispositivos que fueron incautados, manteniendo un registro claro y auditable del proceso judicial.

Durante la diligencia, se abrió los sobres sellados que contenían los celulares, los cuales se encontraban en un estado que el abogado defensor del exmandatario confirmó como "conforme". Se tomaron fotografías para dejar constancia visual de la entrega, asegurando que todos los pasos se siguieron con transparencia.

