El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

El APRA es uno de los partidos más conocidos y antiguos en Perú. Foto: composición LR

El APRA, uno de los partidos más emblemáticos del Perú, se prepara para las elecciones nacionales de 2026 en medio de polémicas. Recientemente, se dio a conocer la desafiliación irregular de 11 mil militantes. Además, el último sondeo de Ipsos sobre intención de votos arroja que el 47% de encuestados no votaría por el Partido Aprista Peruano en los próximos comicios. Pese al complejo panorama, la agrupación se mantiene firme en competencia con una apuesta basada en la renovación de su primera línea y una agenda social que busca recuperar la confianza de sus adeptos.

“Estamos en una discusión sobre la necesidad de relanzar un programa de cambio orientado hacia la justicia social y lógicamente en una renovación completa de la primera línea del partido”, declara Enrique Valderrama, vocero del partido aprista, en entrevista con La República. “Creo que el mensaje del APRA, un mensaje reafirmado en la izquierda democrática de cambio social, podría tener eco en la ciudadanía siempre y cuando venga fraccionado por nuevas voces”, explica.

La visión política del APRA

El APRA, cuyas siglas significan Alianza Popular Revolucionaria Americana, es un partido fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, inicialmente como un movimiento continental antiimperialista y latinoamericanista. En 1930, se formalizó en Perú bajo el nombre de Partido Aprista Peruano. Ha llegado a la presidencia del país en dos ocasiones, ambas con Alan García, en 1985 y 2006.

Según Valderrama, la actual propuesta aprista se adscribe a lo que Haya de la Torre denomina democracia social, pese a que desde décadas atrás el partido ha sido criticado por desviarse de la línea original de su fundador. “Nosotros creemos en la importancia de saber tratar con la capital y las inversiones de Perú con el mundo, pero creemos también en la necesidad de un estado regulador que frene los abusos tanto del propio Estado como de los agentes económicos”, señala.

El vocero asegura que el partido busca dar muestras de una distancia tanto de la izquierda radical como de la ultraderecha, en su plan de “abordar la agenda social pendiente”. “Lo que el APRA plantea para el hombre del campo, para las mypes, para los pescadores artesanales, para la formalización de la minería es retomar el impulso industrializado y el tema ambiental también. Creo que con ese programa estamos bastante distantes de cualquiera de estos extremos”, expresa.

Cuadros políticos del APRA

En la última encuesta de Ipsos, Jorge del Castillo, Carla García y Hernán Garrido Lecca figuran como los tres precandidatos apristas con mayor intención de voto en el partido: 17%, 17% y 15%, respectivamente.

Por otro lado, Julio César Morán, Mónica Yaya y Úrsula Silva son destacados por Valderrama como nuevos cuadros políticos centrales en el partido. Ninguno de los tres militantes está asociado con anteriores liderazgos, lo que concuerda con la intención de conseguir una renovación generacional en la agrupación. ¿Quiénes son?

Julio César Morán, actual secretario general del APRA en La Libertad, es abogado y político peruano con experiencia en gestión pública local. De acuerdo a su historial laboral en LinkedIn, fue alcalde del distrito de Rázuri en 1989, también fue excandidato a la presidencia del Gobierno Regional de La Libertad. Mónica Yaya, por su lado, es una consultora especializada en contrataciones públicas, con formación en derecho y administración pública. Actualmente, es asesora en licitaciones y concursos públicos. En sus redes sociales, resalta su interés por practicar una política limpia y combatir prácticas corruptas.

Úrsula Silva es una abogada con maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública. Cuenta con experiencia en asesoría técnica, gestión de proyectos y dirección de investigaciones en el sector público. Fue candidata al Congreso en elecciones anteriores. Con menos de 45 años, para el partido representa un “impulso nuevo”, según el vocero.

Propuesta insignia: la agenda social

El programa central que propone el APRA en torno a lo que denominan agenda social, de acuerdo al entrevistado, contempla cinco objetivos prioritarios: creación de tres millones de empleos, lucha contra corrupción, reforma del Estado, mejora de salud pública y fortalecimiento de la educación nacional. Valderrama subraya que la iniciativa responde a un diagnóstico de ausencia de propuestas claras en la política actual.

Junto con esta propuesta, la agrupación política plantea un programa nacional de crédito popular, garantizado por el Banco Central de Reserva, destinado a apoyar a las mypes, productores agrarios y pescadores artesanales, con acompañamiento en capacitación y acceso a tecnología.

¿Qué propone el APRA en seguridad?

La seguridad ciudadana ocupa un lugar central en el plan aprista. Valderrama detalla cuatro reformas estructurales que proponen: transformación de la Policía Nacional, reorganización del Ministerio del Interior, cambios en el sistema de justicia y fortalecimiento del control fronterizo.

Entre las medidas más ambiciosas está el aumento del número de policías de 130.000 a 250.000 y de detectives de 5.000 a 25.000 en un plazo de cinco años. También se proyecta la construcción de megapenales con capacidad para hasta 7.000 reclusos, que en una primera etapa estarían bajo administración privada.

En el ámbito judicial, el APRA propone cadena perpetua para policías y militares que colaboren con el crimen organizado. “Vamos a impulsar una reforma normativa para que todo aquel policía o militar que se coluda con organizaciones criminales merezca la cadena perpetua”, enfatiza el vocero.

"No necesitamos para eso cambiar la Constitución, necesitamos salir del sistema Interamericano. Entendemos que el sistema de derechos humanos es muy importante y también comprendemos que muchas personas creen que se ha politizado. Pero, por lo menos, habría que evaluar el modo de elección de los jueces en ese punto", añade.

Propuestas en salud y educación

El APRA plantea la construcción de 30 hospitales a nivel nacional, principalmente emergencistas, y la declaración de emergencia en primer nivel de la atención de la salud. Ello en búsqueda de orientar mejores equipamientos y potenciar las infraestructuras. Además, busca integrar consultorios privados al sistema público mediante un esquema de red, con el fin de reducir la saturación hospitalaria.

En cuanto a educación, la propuesta incluye un programa nacional de becas para estudiantes de bajos recursos que, por mérito, puedan acceder a universidades extranjeras, siguiendo modelos implementados en India y China. El compromiso sería que los beneficiarios regresen al Perú y trabajen al servicio del Estado durante cinco o seis años.

Para el financiamiento de ambos sectores, se plantea la meta de elevar el presupuesto público en salud y educación hasta alcanzar el 10% del PBI en una década.

¿Qué puede garantizar que un candidato del APRA no termine en prisión?

En las últimas décadas, al menos cinco expresidentes del Perú han estado en prisión por corrupción. En el caso de Alan García, el exmandatario aprista, se suicidó en abril del 2019 justo cuando la policía llegó a su casa por una orden de detención preliminar en el marco de una investigación por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht. Desde allí, cabe preguntarse qué garantías hay de que un candidato aprista no termine investigado por corrupción de llegar a la presidencia.

"La garantía que tenemos es que estamos en la perspectiva de proponer a una persona que no ha tenido escándalos de corrupción previamente. Es una persona nueva que responde lógicamente al gran interés de la militancia del APRA, pero también del interior del país y de la ciudadanía en general", responde Valderrama al respecto. "Juventud y renovación creo que es una combinación en la cual puede haber más garantía", reitera.