Política

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

El 30 de noviembre, el partido aprista elegirá a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Hay 12 planchas en competencia. Una encuesta interna pone en primer lugar de las preferencia a Hernán Garrido-Lecca, seguido muy de cerca por Jorge del Castillo.

Elecciones internas del APRA serán el próximo 30 de noviembre.

Las Elecciones Primarias para el proceso electoral de abril de 2026 se realizarán el 30 de noviembre y 7 de diciembre. En estas elecciones, las organizaciones políticas deberán elegir a los candidatos que postularán en las Elecciones Generales 2026 a la presidencia, vicepresidencia y las cámaras de senadores y diputados.

El Partido Aprista Peruano (APRA) es el único partido político de las 39 agrupaciones y cuatro alianzas electorales del país que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos. Los demás partidos y alianzas han decidido elegir a sus candidatos mediante la modalidad de designación por delegados. En la modalidad de elecciones internas cada militantes es un voto. 

 El Apra ya inició su proceso de elecciones internas, con la participación de sus 42 militantes inscritos ante la ONPE. Se han presentado 12 planchas de candidaturas a las presidencia y vicepresidencia para competir en estas elecciones internas. Las principales listas son las encabezadas por Jorge del Castillo, Hernán Garrido-Lecca y Enrique Valderrama.

Tres modalidades

De acuerdo con la ley electoral, los partidos tienen tres modalidades:

  • Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta: AFILIADOS y NO AFILIADOS
  • Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados: AFILIADOS.
  • Elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral: POR DELEGADOS.

Renovación Popular, que lidera Rafael López Aliaga, también planteó inicialmente elecciones directas, pero luego se retractó y pidió hacerlo por la modalidad de delegados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le contestó que ya no puede cambiar. El reclamo está en trámite.

Los candidatos

La primera plancha que se presentó a las elecciones internas del APRA fue la de Jorge Del Castillo, acompañado del ex congresista Mauricio Mulder en la primera vicepresidente y la secretaria general del partido, Belén García Mendoza como segunda vicepresidenta. Luego, se inscribió Hernán Garrido-Lecca, con el exalcalde de Huanta, Omar Quesada Martínez, y la exparlamentaria y política, Olga Cribilleros, para la primera y segunda vicepresidencia.

Además, las planchas encabezadas por el economista  Enrique Valderrama, que lidera la corriente “Renovación con Unidad". Igualmente, han presentado su precandidatura Juan Carlos Sánchez Montes de Oca y Rafael Zevallos Bueno, entre otros. 

"Vamos a competir limpia y democráticamente. Y todos nos hemos comprometido de que el que gane, será respaldado por todos", declaró Del Castillo.

"Estoy seguro de que nosotros vamos a ganar la elección interna, tenemos una serie de asesores del partido que nos apoya", declaró Garrido Lecca. Además, detalló que espera que un 30% de militantes del APRA asistan a la votación que se desarrollará en 248 mesas a nivel nacional. "El partido está activado, hay mucho ánimo", sostuvo.  

Resultado de encuesta

Un grupo de técnicos militantes del partido Aprista realizó una encuesta electrónica para medir los ánimos electorales al interior del partido y con simpatizantes, a través de redes sociales en la que participaron 10 mil personas, entre afiliados al partido y público en general.

larepublica.pe

Los organizadores de la encuesta dicen que un participante no podía repetir su voto y que había un control para evitar voto con robot electrónico 

Los resultados de la encuesta revela que la competencia está bien reñida: 4.182 votos (40.95%) para Hernán Garrido Lecca, mientras que Jorge del Castillo obtuvo 4.168 votos (40.81%). Y un porcentaje menor aparece Enrique Valderrama con 9.68%.

