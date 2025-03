Elecciones 2026: el APRA busca resurgir entre dudas, viejas caras y nuevos liderazgos

Luego de cinco años en la sombra, tras participar por última vez en las elecciones parlamentarias del 2020, el Partido Aprista Peruano ha logrado recuperar su inscripción y busca retomar el protagonismo que alguna vez tuvo en la política nacional. El panorama no parece alentador: el partido solo cuenta con un 1.0 % de respaldo en un hipotético escenario donde las elecciones fueran adelantadas, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La incógnita central es si el partido podrá recuperar su antigua influencia en la política nacional.

En Trujillo, bastión fuerte del partido aprista, el optimismo partidario parece ser pan de cada día. Fuentes de la Casa del Pueblo, sede central del partido en la ciudad norteña, señalan que existe un clima de esperanza entre los militantes con respecto a las próximas elecciones: "El APRA está en proceso de reorganización para recuperar su rol como una gran fuerza política y social capaz de impulsar un cambio en el Perú", dice uno de los militantes consultados por este diario. Ahora, la disputa dentro de la interna del partido parece ahondar en una dicotomía: apostar por los liderazgos del pasado y su experiencia, o dar un soplo de aire fresco al partido y llamar a nuevos líderes.

Y es que algo parecen mantener en común los militantes apristas. Tras ser entrevistados, todos respondieron de una manera similar al ser consultados sobre el cambio ideológico del partido de la estrella: "El APRA es de izquierda democrática", decían, cargando bajo sus hombros la herencia de Haya de la Torre. Pese a esta declaración compartida, el politólogo trujillano Víctor Ueda considera que existen más razones para colocar al APRA actual bajo el manto de la derecha antes que el de la izquierda: "La consolidación como un partido tradicional y su posicionamiento en el statu quo ha generado un viraje a lo que 'funciona', como la hegemonía del libre mercado, incluso rozando con el conservadurismo. Un claro ejemplo es el reniego a la Constitución del 79, pese a ser uno de sus legados políticos más importantes", señala.

Dada la situación, los nombres en la baraja para ocupar el puesto de candidato presidencial son variopintos. Cinco parecen ser los más destacados hasta el momento: Jorge del Castillo, Carla García, Mónica Yaya, Enrique Valderrama y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca.

¿La heredera del liderazgo aprista?

Cuando su padre asumía la presidencia del Perú, Carla García solo tenía 10 años. Su vida ha estado llena de avatares apristas. Hoy, la hija mayor de Alan García no descarta postular con miras a ocupar el sillón presidencial bajo el manto del partido que en algún momento lideró su progenitor. Comunicadora de profesión, García aseguró que a mediados de este 2025 definirá si participa o no de los comicios electorales.

"Todavía falta bastante tiempo. Estamos viendo cómo conformamos el mejor equipo. Ojo que los vicepresidentes son muy importantes. (…) No descarto nada donde yo pueda ayudar. Tenemos un equipo que me parece la primera línea de la Champions, necesitamos hacer que este equipo sea vendible. Eso lo escoge la interna", mencionó en la entrevista.

En alguna ocasión, la potencial candidata se definió como de izquierda democrática, siguiendo el guion ideario de los militantes apristas. A pesar de ello, su impronta ideológica parece mutante y no del todo clara. García asegura que se mantiene dentro del progresismo, pero replica las implicancias discursivas de los sectores conservadores al señalar a ciertos políticos bajo la etiqueta de "caviares". El comodín ideológico fue puesto en la mesa en su más reciente entrevista: "Cada quien interpreta a Víctor Raúl Haya de la Torre como quiere. Es como la Biblia", respondió luego de ser consultada por sus opiniones de la doctrina hayista.

Para García, hay una de cal y una de arena: la encuestadora IPSOS la coloca como la candidata aprista más visible hasta el momento. Pese a ello, el apoyo que cosecha a nivel nacional todavía no es representativo, llegando solo al 2%.

PUEDES VER: Dina Boluarte exhorta al Congreso que apruebe ley contra el terrorismo urbano y ataca a la prensa por informar sobre la inseguridad

Un viejo conocido

Jorge del Castillo ya sabe lo que es ser parte del Gobierno. Desde el inicio del segundo mandato presidencial de Alan García, Del Castillo ocupó un puesto clave en el Poder Ejecutivo durante los dos primeros años, siendo el primer ministro. La experiencia fue accidentada para el militante aprista: por distintos audios, Del Castillo terminó involucrado en el caso Petroaudios, donde se le acusaba de ser parte de aquella red de corrupción en la que se negociaban contratos petroleros con empresas extranjeras. Dicho escándalo llevó a que la renuncia de Del Castillo a la presidencia del Consejo de Ministros fuera acompañada de una crisis total del gabinete ministerial.

Por esas vivencias, sumado al largo currículum vitae que ostenta el militante aprista, algunos encuestados ven en Del Castillo la continuidad del statu quo recientemente adquirido por el partido, ligado más a la derecha que a sus orígenes de izquierda hayista. El ex primer ministro fue consultado por nosotros sobre su visión en torno a la renovación, voceada por compañeros suyos del APRA dentro de la interna del partido de la estrella: "Si renovación es 'quítate tú, para ponerme yo', no estoy de acuerdo. Si renovación es integrar a los que tenemos experiencia en gobierno, sumado a personas jóvenes, me parece perfecto", señalaba para La República.

Del Castillo apela a su experiencia como carta de presentación. Para el también exalcalde de Lima y excongresista, su bagaje en distintas experiencias es un argumento válido para consolidarse como líder político de cara a las próximas elecciones: "El país necesita en este momento políticos de Estado que sepan combinar su experiencia con jóvenes profesionales y personalidades independientes que estén dispuestos a servir al Perú. Esto es un requisito para devolverle al Perú estabilidad. (…) Hay que establecer estabilidad política y social para que con esas condiciones se pueda dar una mejora también en las condiciones económicas del Perú", consideró ante este medio.

Caras nuevas y no tan nuevas

Hay una constante entre todos los potenciales candidatos apristas. Cada uno de los entrevistados ha asegurado que, decida lo que decida la militancia, respetarán la decisión y apoyarán al compañero seleccionado para representar al partido en las próximas elecciones presidenciales. Carla García y Jorge del Castillo, pese al peso de sus nombres, no son los únicos que podrían ostentar la candidatura. Enrique Valderrama, Mónica Yaya y Juan Carlos Sánchez Montes de Oca son algunos de los militantes que buscan el respaldo de sus compañeros.

Enrique Valderrama es una de las figuras más jóvenes del partido de la estrella. Con 36 años, el militante tendrá menos de 40 años para el día de la elección. Valderrama ha sido visto participando en actividades políticas en distritos como Comas y San Juan de Lurigancho. Para Valderrama, la renovación de cuadros en el APRA es necesaria de cara a las próximas elecciones: "Considero que en las bases del partido hay una tendencia mayoritaria a favor del cambio. Aquellos compañeros que han tenido la oportunidad de representar al partido en el Legislativo o en el Ejecutivo son vistos por la militancia como figuras que deben acompañar el proceso del 2026, pero no necesariamente en las primeras posiciones, sino más bien como consejeros, brindando soporte técnico", afirmó.

Mónica Yaya es otro de los nombres que suenan con fuerza. La abogada se declara "antiextremista" y asegura que busca la reivindicación del APRA como una fuerza de izquierda democrática. Al igual que Valderrama, ve con buenos ojos un aire renovador en el partido: "La renovación es una oportunidad para reivindicar nuestra identidad política de izquierda democrática. Para que el pueblo renueve su confianza en el APRA, el APRA debe renovar sus rostros", señaló.

Juan Carlos Sánchez Montes de Oca es otro contendor dentro de la interna aprista. Economista de profesión, ha difundido una serie de videos informativos sobre su posición ideológica en redes sociales. El aspirante a candidato presidencial se muestra a favor de la pena de muerte y se declara seguidor de la política de seguridad aplicada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. De hecho, Sánchez ve compatible el proyecto aprista con las políticas de Bukele, a tal punto que ha solicitado una reunión con el mandatario centroamericano: "He sacado una cita con el presidente Bukele. Él también cree en la unificación de Latinoamérica. Tengo una visión clara del país y no tengo ningún miedo a esta responsabilidad", declaró.

PUEDES VER: TC revisará sentencia de 14 años de prisión para ex empleada bancaria Shirley Díaz

Los tres militantes tienen algo en común: no ven positiva la posibilidad de que el APRA se una en alianza con otros partidos. Este sentimiento parece generalizado entre la militancia, algo que tendría sentido luego del fracaso de la Alianza Popular, la coalición entre el APRA y el PPC que no tuvo éxito en las elecciones generales del 2016.

Caras más conocidas también suenan en el escenario aprista. Hernán Garrido Lecca y Roque Benavides siguen siendo mencionados tanto dentro como fuera del partido. En el caso del primero, el exministro de Salud ha confirmado su intención de participar en el proceso. Por otro lado, el empresario minero descartó en una entrevista a principios de 2025 la posibilidad de postular a la presidencia con el partido en el que actualmente milita.