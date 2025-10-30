HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

APRA y sus 15 precandidatos con miras las Elecciones 2026: conoce las listas y cuándo se elegirá al representante

Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca son unas de las figuras políticas que disputarán la candidatura en las elecciones internas del partido.

Javier Velásquez, Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo son tres de los 15 precandidatos que tiene el Apra. Foto: composición LR
Javier Velásquez, Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo son tres de los 15 precandidatos que tiene el Apra. Foto: composición LR

A diferencia de otros partidos, el Apra no parece muy seguro sobre quién será su representante en las Elecciones 2026. Prueba de ello es que tienen 15 precandidatos a la presidencia, que se disputarán en las elecciones internas, entre los cuales se encuentran figuras reconocidas como Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los 15 precandidatos del APRA

El abogado y excongresista Velásquez Quesquén ha sido miembro del Apra desde su juventud y ha sido uno de los dirigentes más destacados del partido en las últimas décadas. En 2009, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros reemplazando a Yehude Simon.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Del Castillo también fue muy cercano al expresidente García. Inició muy joven su militancia en el Apra y llegó a ser secretario general del partido. Ha sio diputado, congresista y primer ministro del Perú, siempre representado al partido de la estrella.

PUEDES VER: El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

lr.pe

En tanto, Garrido Lecca fue dos veces ministro durante el gobierno de Alan García. Primero asumió como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006–2007) y, posteriormente, como ministro de Salud (2007–2008). Si bien, a diferencia de Velásquez y Del Castillo, Garrido Lecca no ha militado desde su juventud en el Apra, colaboró técnica y políticamente con el partido.

Junto a ellos los otros precandidatos son: Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Carlos Sánchez, Nery Quiroz, Augusto Valqui, Magno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Torres.

Elecciones internas del APRA: ¿cuándo será?

El próximo 30 de noviembre la militancia del partido elegirá quién los representará en las urnas en los comicios del 2026. Esta votación también fijará las listas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Para definir la fórmula presidencial y las listas parlamentarias se aplicará el método de un militante, un voto.

En conferencia de prensa tras oficializar su precandidatura, Jorge del Castillo precisó que se espera la participación de 50 mil militantes en las elecciones internas. Asimismo, aseguró que el candidato elegido recibirá el respaldo total de todos los miembros.

PUEDES VER: El regreso del APRA: partido alista elecciones internas para definir su próximo candidato presidencial

lr.pe

Fórmula presidencial del APRA: conoce las listas

A la fecha, solo se conoce algunas de las planchas presidenciales de los pre candidatos.

El excongresista Jorge del Castillo oficializó su precandidatura y la fórmula presidencial del APRA, acompañado del exparlamentario Mauricio Mulder y la secretaria general Belén García.

Garrido Lecca incluye en su lista el exalcalde de Huanta, Omar Quesada Martínez, y la exparlamentaria y política, Olga Cribilleros.

Por su parte, Javier Velásquez se presentaría junto a la hija del exmandatario Alan García, Carla García, y el abogado Humberto Abanto. Esta lista aún no se ha oficializado.

En tanto, el precandidato José Torres explicó que en la interna se representará a cada lista con número. Él competirá con el número 8 y lo acompañan en la plancha el antropólogo trujillano, Orlando Loayza y la médico Fanny Ríos.

Lista de Jorge Del Castillo. Foto: captura de pantalla/Panorama

Lista de Jorge Del Castillo. Foto: captura de pantalla/Panorama

Posible lista de Javier Velásquez. Aún no se ha oficializado. Foto: captura de pantalla/Panorama

Posible lista de Javier Velásquez. Aún no se ha oficializado. Foto: captura de pantalla/Panorama

Planchas presidenciales: número de cada precandidato para las elecciones internas

A cada precandidato presidencial se le ha designado un número para presentarse en las elecciones internas. Seguidamente, los número por cada precandidato.

NúmeroPrecandidato
1Yamel Romero Peralta
2Hernán Garrido Lecca
3Jorge Del Castillo
4Magno Mendoza
5Augusto Valqui
6Rafael Zevallos
7Enrique Valderrama
8José Antonio Torres
9Nery Quiroz
10Jorge Morales
11Neptalí Ramírez
12Juan Carlos Sánchez
13Javier Velásquez
14Emiliano Vargas
15Jorge Risco Vega
Notas relacionadas
El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

LEER MÁS
APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca presidirán listas de las internas del partido aprista

APRA: Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca presidirán listas de las internas del partido aprista

LEER MÁS
Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025