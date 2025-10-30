APRA y sus 15 precandidatos con miras las Elecciones 2026: conoce las listas y cuándo se elegirá al representante
Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca son unas de las figuras políticas que disputarán la candidatura en las elecciones internas del partido.
A diferencia de otros partidos, el Apra no parece muy seguro sobre quién será su representante en las Elecciones 2026. Prueba de ello es que tienen 15 precandidatos a la presidencia, que se disputarán en las elecciones internas, entre los cuales se encuentran figuras reconocidas como Javier Velásquez Quesquén, Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca.
Los 15 precandidatos del APRA
El abogado y excongresista Velásquez Quesquén ha sido miembro del Apra desde su juventud y ha sido uno de los dirigentes más destacados del partido en las últimas décadas. En 2009, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros reemplazando a Yehude Simon.
Del Castillo también fue muy cercano al expresidente García. Inició muy joven su militancia en el Apra y llegó a ser secretario general del partido. Ha sio diputado, congresista y primer ministro del Perú, siempre representado al partido de la estrella.
PUEDES VER: El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia
En tanto, Garrido Lecca fue dos veces ministro durante el gobierno de Alan García. Primero asumió como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006–2007) y, posteriormente, como ministro de Salud (2007–2008). Si bien, a diferencia de Velásquez y Del Castillo, Garrido Lecca no ha militado desde su juventud en el Apra, colaboró técnica y políticamente con el partido.
Junto a ellos los otros precandidatos son: Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Carlos Sánchez, Nery Quiroz, Augusto Valqui, Magno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Torres.
Elecciones internas del APRA: ¿cuándo será?
El próximo 30 de noviembre la militancia del partido elegirá quién los representará en las urnas en los comicios del 2026. Esta votación también fijará las listas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Para definir la fórmula presidencial y las listas parlamentarias se aplicará el método de un militante, un voto.
En conferencia de prensa tras oficializar su precandidatura, Jorge del Castillo precisó que se espera la participación de 50 mil militantes en las elecciones internas. Asimismo, aseguró que el candidato elegido recibirá el respaldo total de todos los miembros.
PUEDES VER: El regreso del APRA: partido alista elecciones internas para definir su próximo candidato presidencial
Fórmula presidencial del APRA: conoce las listas
A la fecha, solo se conoce algunas de las planchas presidenciales de los pre candidatos.
El excongresista Jorge del Castillo oficializó su precandidatura y la fórmula presidencial del APRA, acompañado del exparlamentario Mauricio Mulder y la secretaria general Belén García.
Garrido Lecca incluye en su lista el exalcalde de Huanta, Omar Quesada Martínez, y la exparlamentaria y política, Olga Cribilleros.
Por su parte, Javier Velásquez se presentaría junto a la hija del exmandatario Alan García, Carla García, y el abogado Humberto Abanto. Esta lista aún no se ha oficializado.
En tanto, el precandidato José Torres explicó que en la interna se representará a cada lista con número. Él competirá con el número 8 y lo acompañan en la plancha el antropólogo trujillano, Orlando Loayza y la médico Fanny Ríos.
Lista de Jorge Del Castillo. Foto: captura de pantalla/Panorama
Posible lista de Javier Velásquez. Aún no se ha oficializado. Foto: captura de pantalla/Panorama
Planchas presidenciales: número de cada precandidato para las elecciones internas
A cada precandidato presidencial se le ha designado un número para presentarse en las elecciones internas. Seguidamente, los número por cada precandidato.
|Número
|Precandidato
|1
|Yamel Romero Peralta
|2
|Hernán Garrido Lecca
|3
|Jorge Del Castillo
|4
|Magno Mendoza
|5
|Augusto Valqui
|6
|Rafael Zevallos
|7
|Enrique Valderrama
|8
|José Antonio Torres
|9
|Nery Quiroz
|10
|Jorge Morales
|11
|Neptalí Ramírez
|12
|Juan Carlos Sánchez
|13
|Javier Velásquez
|14
|Emiliano Vargas
|15
|Jorge Risco Vega