El expresidente Martín Vizcarra le habría cobrado S/18 mil mensuales a su propio partido político, Perú Primero, por servicios de "asesoría en proyección política". Con este hecho, Vizcarra, quien también se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los siguientes 10 años, buscaría sustentar que cuenta con actividad laboral con el fin de evitar la prisión preventiva que la Fiscalía solicita en su contra por los casos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua cuando era gobernador regional de dicha zona.

Según el reportaje de Panorama, el líder de Perú Primero fundó la organización en 2023 y, desde entonces, habría establecido este contrato de servicios con su propia agrupación. Pero las maniobras no se habrían limitado a su partido. Panorama también informó que Vizcarra giró un recibo por S/10 mil mensuales a Urbaniza 3D SAC, empresa inmobiliaria manejada por su esposa e hijas, por un supuesto proyecto de habilitación urbana en el centro poblado Los Ángeles, en Moquegua. Esta operación también estaría orientada a reforzar la imagen de que mantiene ingresos formales.

La audiencia para evaluar el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el exgobernador de Moquegua está programada para este miércoles 13 de agosto. La Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, casos en los que enfrenta graves acusaciones de corrupción.

Martín Vizcarra: Poder Judicial reprogramó audiencia del pedido de prisión preventiva para este 13 de agosto

El pasado 8 de agosto, el Poder Judicial reprogramó la audiencia del pedido de prisión preventiva por 6 meses en contra de Martín Vizcarra para este miércoles 13 de agosto a las 9 de la mañana. El juez Jorge Chávez tomó la decisión luego de suspender la sesión tras la presentación de nueva documentación tanto de la Fiscalía como de la defensa del exmandatario. Al revisar los oficios, se percataron que contenían más de 900 páginas, por lo cual ambas partes solicitaron un plazo razonable para su revisión.

Chávez mencionó que la presencia de Vizcarra en la audiencia será facultativa, es decir, que será el mismo expresidente quien decida asistir o no. Ante esto, el líder de Perú Primero mencionó que sí asistirá a la cita judicial, ya que asegura que siempre colaborará con la justicia. Además, comentó que espera que el juez, "con objetividad", rechazará dicha solicitud.

Martín Vizcarra viaja a Santa Rosa con Perú Primero pese a estar inhabilitado

En medio de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia, Martín Vizcarra viajó al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, acompañado de militantes de su agrupación Perú Primero. Según señaló, su visita buscó reafirmar la presencia del Perú en la zona fronteriza y respaldar la soberanía nacional, en respuesta a las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien puso en duda la pertenencia del territorio al país.

Su aparición pública ocurre en la antesala de la audiencia en la que el Poder Judicial evaluará un requerimiento fiscal para imponerle seis meses de prisión preventiva. Este pedido está vinculado a las investigaciones por presuntas irregularidades en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Pese a la sanción de inhabilitación que le impide postular a cargos públicos en las elecciones de 2026, medida ratificada por el Congreso y registrada por el Jurado Nacional de Elecciones, Vizcarra mantiene una activa agenda política y continúa encabezando actividades partidarias a nivel nacional.