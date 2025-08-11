HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Martín Vizcarra cobró S/18.000 a su propio partido para evitar ir a prisión preventiva

Martín Vizcarra busca evidenciar arraigo laboral, es decir, que tiene actividad laboral, para evitar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía por los casos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua.

El próximo 13 de agosto, el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: Carlos Felix / URPI-LR
El próximo 13 de agosto, el Poder Judicial evaluará el pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: Carlos Felix / URPI-LR

El expresidente Martín Vizcarra le habría cobrado S/18 mil mensuales a su propio partido político, Perú Primero, por servicios de "asesoría en proyección política". Con este hecho, Vizcarra, quien también se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los siguientes 10 años, buscaría sustentar que cuenta con actividad laboral con el fin de evitar la prisión preventiva que la Fiscalía solicita en su contra por los casos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua cuando era gobernador regional de dicha zona.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el reportaje de Panorama, el líder de Perú Primero fundó la organización en 2023 y, desde entonces, habría establecido este contrato de servicios con su propia agrupación. Pero las maniobras no se habrían limitado a su partido. Panorama también informó que Vizcarra giró un recibo por S/10 mil mensuales a Urbaniza 3D SAC, empresa inmobiliaria manejada por su esposa e hijas, por un supuesto proyecto de habilitación urbana en el centro poblado Los Ángeles, en Moquegua. Esta operación también estaría orientada a reforzar la imagen de que mantiene ingresos formales.

La audiencia para evaluar el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el exgobernador de Moquegua está programada para este miércoles 13 de agosto. La Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, casos en los que enfrenta graves acusaciones de corrupción.

PUEDES VER: Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

lr.pe

Martín Vizcarra: Poder Judicial reprogramó audiencia del pedido de prisión preventiva para este 13 de agosto

El pasado 8 de agosto, el Poder Judicial reprogramó la audiencia del pedido de prisión preventiva por 6 meses en contra de Martín Vizcarra para este miércoles 13 de agosto a las 9 de la mañana. El juez Jorge Chávez tomó la decisión luego de suspender la sesión tras la presentación de nueva documentación tanto de la Fiscalía como de la defensa del exmandatario. Al revisar los oficios, se percataron que contenían más de 900 páginas, por lo cual ambas partes solicitaron un plazo razonable para su revisión.

Chávez mencionó que la presencia de Vizcarra en la audiencia será facultativa, es decir, que será el mismo expresidente quien decida asistir o no. Ante esto, el líder de Perú Primero mencionó que sí asistirá a la cita judicial, ya que asegura que siempre colaborará con la justicia. Además, comentó que espera que el juez, "con objetividad", rechazará dicha solicitud.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: Poder Judicial reprograma audiencia de prisión preventiva para este miércoles 13 de agosto

lr.pe

Martín Vizcarra viaja a Santa Rosa con Perú Primero pese a estar inhabilitado

En medio de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia, Martín Vizcarra viajó al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, acompañado de militantes de su agrupación Perú Primero. Según señaló, su visita buscó reafirmar la presencia del Perú en la zona fronteriza y respaldar la soberanía nacional, en respuesta a las afirmaciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien puso en duda la pertenencia del territorio al país.

Su aparición pública ocurre en la antesala de la audiencia en la que el Poder Judicial evaluará un requerimiento fiscal para imponerle seis meses de prisión preventiva. Este pedido está vinculado a las investigaciones por presuntas irregularidades en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Pese a la sanción de inhabilitación que le impide postular a cargos públicos en las elecciones de 2026, medida ratificada por el Congreso y registrada por el Jurado Nacional de Elecciones, Vizcarra mantiene una activa agenda política y continúa encabezando actividades partidarias a nivel nacional.

Notas relacionadas
Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

LEER MÁS
Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

LEER MÁS
Ataque contra Delia Espinoza: abogado de Benavides presenta denuncia constitucional por no acatar fallo de la JNJ

Ataque contra Delia Espinoza: abogado de Benavides presenta denuncia constitucional por no acatar fallo de la JNJ

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

LEER MÁS
César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias

César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias

LEER MÁS
Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

LEER MÁS
"Colocar la bandera colombiana en Santa Rosa es una provocación", afirmó el exministro de Defensa Jorge Nieto

"Colocar la bandera colombiana en Santa Rosa es una provocación", afirmó el exministro de Defensa Jorge Nieto

LEER MÁS
Donald Trump considera a Lima como una de las ciudades más peligrosas del mundo: "¿Quieren vivir en lugares así?"

Donald Trump considera a Lima como una de las ciudades más peligrosas del mundo: "¿Quieren vivir en lugares así?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota