Rosa María Palacios sobre Martín Vizcarra por ser excluido de encuesta: "Lo han convertido en mártir"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó la decisión de Jurado Electoral Especial que instó a CPI a no incluir a Martin Vizcarra como una opción de candidato presidencial para las elecciones 2026 y dijo que él tiene derecho, por Constitución, a saber qué pasaría si postula al cargo.

"El día viernes se conoció, y se ha discutido durante el fin de semana, una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro que decide no abrir proceso de investigación contra la encuestadora CPI ¿Qué había pasado? CPI es la única encuestadora en el Perú que ha incluido en una encuesta el nombre de Martín Vizcarra y su intención de voto", puntualizó.

Asimismo, mencionó que el expresidente se ubicaba a sí mismo con un 20%, lo cual no es usual entre candidatos ya que se suelen colocar con un porcentaje mucho mayor. Incluso se refirió a que otras encuestas no lo colocan por las inhabilitaciones que tienen en su contra.

"Oh, sorpresa… Bueno, para quienes seguimos la política, no hay ninguna sorpresa: Vizcarra aparecía en primer lugar con 15% de intención de voto. El propio Vizcarra, aquí sentado, me dijo que él creía que era 20%. Los candidatos suelen creer que tienen más.

Pero esa encuesta existe. Otras compañías encuestadoras no quieren mencionar a Vizcarra porque sostienen que está inhabilitado para la función pública. Sin embargo, esa fue una decisión de CPI. El Jurado Electoral Especial le abrió proceso y, luego, en esta resolución señala que no hay lugar para la investigación, pero insta a la compañía a no preguntar por Martín Vizcarra", sostuvo.