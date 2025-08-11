HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de Facebook
Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     Usuarios reportan caída de Facebook     
Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

A pocas horas de enfrentar un pedido de prisión preventiva en su contra, Martín Vizcarra llegó a Santa Rosa, tras las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Perú.

Martín Vizcarra viajó al distrito de Santa Rosa para realizar actividad política con Perú Primero. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra viajó al distrito de Santa Rosa para realizar actividad política con Perú Primero. Foto: Composición/LR

Martín Vizcarra llegó al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, con el partido político Perú Primero "para tener la presencia peruana y defender la soberanía", luego de las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Perú. En un video publicado en redes sociales este lunes 11 de agosto, Vizcarra se mostró realizando actividades políticas a pesar de estar impedido de postular en las Elecciones 2026 y a pocas horas de afrontar un juicio oral en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

Únete a nuestro canal de política y economía

En uno de los videos compartidos por la organización política, el exjefe de Estado informó que se encontraba en Loreto y luego se desplazaría a Santa Rosa antes las declaraciones desafortunadas de Petro. "Se quiere generar un momento de tensión por parte de autoridades de Colombia y yo creo que no debemos caer en el juego. Aquí no hay nada de que discutir. Tranquilos, tener la presencia ciudadana, social e institucional que garantice que Santa Rosa, antes centro poblado, es parte del territorio peruano y eso no está en temas de juicio", dijo Vizcarra.

PUEDES VER: Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

lr.pe

"Vamos a estar invitando a las personas, a los ciudadanos, conversando, escuchando sus inquietudes", acotó el exmandatario.

Es importante señalar que Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública por un periodo de 10 años por los casos Vacunagate y por la disolución del Parlamento en 2019. En junio de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la apelación de Perú Primero para que Vizcarra pueda volver a las filas de la organización política y pueda ser candidato en los próximos comicios electorales.

PUEDES VER: Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

lr.pe

Martín Vizcarra afrontará un pedido de prisión preventiva

El miércoles 13 de agosto, el expresidente Vizcarra afrontará un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra por un plazo de 6 meses en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua por los presuntos actos de corrupción y el supuesto delito de cohecho.

El 27 de junio, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía contra el exmandatario; sin embargo, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, apeló la decisión tras argumentar que el fallo del juez Víctor Alcocer vulneró el debido proceso y carece de la correcta motivación técnica.

Cabe precisar que la Fiscalía deberá sustentar los elementos de convicción contra Vizcarra, mientras que en paralelo se continúa desarrollando el juicio oral por el caso Lomas de Ilo. Otro punto que el Ministerio Público tendrá que argumentar en su pedido es que la condena contra el exmandatario sea mayor a 15 años de pena privativa y de un supuesto peligro de fuga. Estos tres requisitos son indispensables para que se pueda concretar la prisión preventiva.

Notas relacionadas
Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

LEER MÁS
Santa Rosa es peruana: Carlincatura apunta a los hechos en la disputa limítrofe entre Perú y Colombia

Santa Rosa es peruana: Carlincatura apunta a los hechos en la disputa limítrofe entre Perú y Colombia

LEER MÁS
Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide alianza con Perú en medio de conflicto por Santa Rosa: “Ayudan a combatir el terrorismo”

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

Pedro Castillo en juicio: "Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: De una vez vamos a la guerra"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Martín Vizcarra por ser excluido de encuesta: "Lo han convertido en mártir"

Rosa María Palacios sobre Martín Vizcarra por ser excluido de encuesta: "Lo han convertido en mártir"

LEER MÁS
Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

Gustavo Petro a la prensa: "Ponen a hablar la voz oficial del Perú como si fuera la voz oficial del periodismo Colombiano"

LEER MÁS
Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

LEER MÁS
Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

Yonhy Lescano no será candidato presidencial y confirma visita a Pedro Castillo en prisión: "Me invitó para hablar de las elecciones"

LEER MÁS
Captan bandera de Colombia instalada en territorio peruano en medio de tensión fronteriza

Captan bandera de Colombia instalada en territorio peruano en medio de tensión fronteriza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota