Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Martín Vizcarra llegó al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, con el partido político Perú Primero "para tener la presencia peruana y defender la soberanía", luego de las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Perú. En un video publicado en redes sociales este lunes 11 de agosto, Vizcarra se mostró realizando actividades políticas a pesar de estar impedido de postular en las Elecciones 2026 y a pocas horas de afrontar un juicio oral en su contra por el presunto delito de lavado de activos.

En uno de los videos compartidos por la organización política, el exjefe de Estado informó que se encontraba en Loreto y luego se desplazaría a Santa Rosa antes las declaraciones desafortunadas de Petro. "Se quiere generar un momento de tensión por parte de autoridades de Colombia y yo creo que no debemos caer en el juego. Aquí no hay nada de que discutir. Tranquilos, tener la presencia ciudadana, social e institucional que garantice que Santa Rosa, antes centro poblado, es parte del territorio peruano y eso no está en temas de juicio", dijo Vizcarra.

"Vamos a estar invitando a las personas, a los ciudadanos, conversando, escuchando sus inquietudes", acotó el exmandatario.

Es importante señalar que Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública por un periodo de 10 años por los casos Vacunagate y por la disolución del Parlamento en 2019. En junio de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la apelación de Perú Primero para que Vizcarra pueda volver a las filas de la organización política y pueda ser candidato en los próximos comicios electorales.

Martín Vizcarra afrontará un pedido de prisión preventiva

El miércoles 13 de agosto, el expresidente Vizcarra afrontará un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra por un plazo de 6 meses en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua por los presuntos actos de corrupción y el supuesto delito de cohecho.

El 27 de junio, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía contra el exmandatario; sin embargo, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, apeló la decisión tras argumentar que el fallo del juez Víctor Alcocer vulneró el debido proceso y carece de la correcta motivación técnica.

Cabe precisar que la Fiscalía deberá sustentar los elementos de convicción contra Vizcarra, mientras que en paralelo se continúa desarrollando el juicio oral por el caso Lomas de Ilo. Otro punto que el Ministerio Público tendrá que argumentar en su pedido es que la condena contra el exmandatario sea mayor a 15 años de pena privativa y de un supuesto peligro de fuga. Estos tres requisitos son indispensables para que se pueda concretar la prisión preventiva.